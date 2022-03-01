«Он вышел на моего меньшего сына по телефону». Лукашенко о том, как удалось установить контакт с Зеленским

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, что огромную роль в установлении контактов с Зеленским (к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи) сыграл известный всем нам Евгений Шевченко. Я его вчера вынужден был назвать политическим террористом. Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности. Но когда ему сказали «ну сколько можно, хватит, Президент с тобой пять раз разговаривал», он вышел на моего меньшего сына по телефону. Оказывается, когда-то они (на Припяти мы были, запускали калийный комбинат) обменялись телефонами. Он и его нашел ночью. Но я должен сказать: если бы не его инициатива, как он сказал, от имени украинских депутатов, было бы сложнее. Именно его звонок. Ни по линии МИД, как я говорил на избирательном участке, ни по линии военных, а именно эта линия сработала. И мы около 40-45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию. Тяжелый был разговор, он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя.