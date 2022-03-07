Минобороны: все повестки, которые сейчас приходят белорусским гражданам, информируют их о плановых мероприятиях

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу « По существу ». Кирилл Казаков, СТВ:

Вопрос, который уже тысячу раз задавали министру обороны, Президенту и всем, но надо задать еще раз: наши солдаты есть в Украине?

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

Мне кажется, что мы об этом говорили уже сотни раз. И еще раз, я не устану об этом повторять, что ни одного белорусского военнослужащего нет на территории Украины. Ни один белорусский солдат и офицер не участвует в специальной военной операции, которую Российская Федерация проводит на территории Донбасса. Алена Сырова, СТВ:

Какие задачи сейчас стоят перед нашими военнослужащими? Мы об этом говорили тысячу раз, но, может быть, кто-то не услышал. Инна Горбачева:

Разумеется, все военнослужащие находятся сейчас в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил. Мы об этом не перестанем говорить и говорим постоянно. Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Проще: наша задача, как сказал Президент, – защитить западные рубежи. Кирилл Казаков:

Прежде всего наши. Алена Сырова:

Вы спрашивали, чего боятся и куда бегут: одна из мотиваций – боятся мальчики, что призовут в армию.

Ольга Шпилевская:

Идет призыв. И призывают почему? Потому что если не призвать сейчас этих ребят, кто служить останется? Надо же выпустить тех, у кого дембель. Инна Горбачева:

На самом деле, никаких мероприятий по мобилизации в настоящее время Вооруженные Силы Беларуси не проводят. Все мероприятия плановые. И все повестки, которые сейчас приходят белорусским гражданам, информируют их о плановых ежегодных мероприятиях. По сути, все мероприятия можно перечислить на пальцах одной руки. То есть это весенний призыв, это ежегодный плановый призыв офицеров запаса, это обычные плановые мероприятия по медицинскому освидетельствованию, это обычные плановые мероприятия по уточнению данных, то есть кто куда переехал, условно говоря. Алена Сырова:

А как думаете, сейчас меньше будет желающих пойти служить? Столкнетесь с недобором? Инна Горбачева:

Я думаю, что эта ситуация, в принципе, вся ситуация, которая происходит, никаким образом не отразится на желании белорусов молодых служить в Вооруженных Силах. Кирилл Казаков:

Пример обычно бывает такой: какое количество людей, желающих поступить на военную службу в Военную академию? Оно уменьшается?