«Без нефти и газа прожить не смогут». Изолируют ли санкции Россию и Беларусь от мира?
Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Нам и россиянам сейчас активно пытаются продать идею, что за всей этой ситуацией Беларусь и Россию изолируют от мира. Мол, экономические санкции вводят, те ушли с рынка, ту систему платежную отключили.
Кирилл Казаков, СТВ:
Как шутят украинцы, Россия будет жить без удобств. А удобствами считается что: ZARA, Levistraust, LEGO, H&M.
Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:
А зачем повторять ошибку того, что было когда-то в 1941-1945, когда тоже шли нахрапом, мы думали, что у них оружие очень мощное, воевать они умеют лучше, сейчас они через три секунды все сметут, ничего не останется. Наши люди умеют жить в окопах, в землянках, умеют выживать в любых условиях. Не нужно недооценивать наш менталитет, это во-первых. Во-вторых, я в Instagram прочитала очень хорошую вещь, листала ленту, смотрю – сообщают, что один из европейских брендов закрывает магазины на нашей территории. Думаю, дай почитаю комментарии. Обычно, комментарии в Instagram: боже-боже, как же мы без этого. Читаю комментарии, а там люди пишут, что слава богу, надоели они со своей этой продукцией, которая непонятно какого качества, неужели дождались. Я прямо все 100 комментариев, которые были, прочитала. Единичные были, которые «как же мы без этого».
Кирилл Казаков:
А раньше за этим в Вильнюс ездили.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Знаете, я скажу, ZARA, H&M и так далее. Послушайте, даже в Европе это считается не очень высоким брендом. Уходите от нас – до свидания. У нас есть замечательные брестские вещи. Швы не расходятся.
Алена Сырова:
Если бы только этим санкции ограничивались.
Марина Ленчевская:
Только этим не ограничивают, но санкции на самом деле укрепляют государство. Да, будет тяжело, нельзя сказать, что нам наплевать. Нет, не наплевать, но мы мобилизуемся, понимаем прекрасно, что нужно делать. Смотрите, сегодня уже Шольц говорит, что без нефти и газа российских прожить не могут.
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