«Без нефти и газа прожить не смогут». Изолируют ли санкции Россию и Беларусь от мира?

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Нам и россиянам сейчас активно пытаются продать идею, что за всей этой ситуацией Беларусь и Россию изолируют от мира. Мол, экономические санкции вводят, те ушли с рынка, ту систему платежную отключили. Кирилл Казаков, СТВ:

Как шутят украинцы, Россия будет жить без удобств. А удобствами считается что: ZARA, Levistraust, LEGO, H&M.

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

А зачем повторять ошибку того, что было когда-то в 1941-1945, когда тоже шли нахрапом, мы думали, что у них оружие очень мощное, воевать они умеют лучше, сейчас они через три секунды все сметут, ничего не останется. Наши люди умеют жить в окопах, в землянках, умеют выживать в любых условиях. Не нужно недооценивать наш менталитет, это во-первых. Во-вторых, я в Instagram прочитала очень хорошую вещь, листала ленту, смотрю – сообщают, что один из европейских брендов закрывает магазины на нашей территории. Думаю, дай почитаю комментарии. Обычно, комментарии в Instagram: боже-боже, как же мы без этого. Читаю комментарии, а там люди пишут, что слава богу, надоели они со своей этой продукцией, которая непонятно какого качества, неужели дождались. Я прямо все 100 комментариев, которые были, прочитала. Единичные были, которые «как же мы без этого». Кирилл Казаков:

А раньше за этим в Вильнюс ездили.