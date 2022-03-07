«Они не смогут по этим ценам закупать себе продукты». Кто больше всего пострадает от санкций против Беларуси и России?
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Алена Сырова, СТВ:
Вот скажи еще четыре года назад о том, что половину континента закроют, я имею в виду авиаперевозчики, ж/д перевозки товаров, наверное, никто бы не поверил, схватился бы за голову и сказал: «бред, да как мы будем жить?» Когда два года назад случился коронавирус, это была вынужденная мера под благовидным предлогом заботы о здоровье граждан.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это была репетиция перед сегодняшними событиями, вот серьезно, по-другому никак.
Алена Сырова:
Европейцы потихонечку свои логистические цепочки перестраивали. Скажем прямо, что и мы с вами тоже привыкли жить без такого количества путешествий, перемещений. Как-то рассчитывать на себя. Действительно, складывается впечатление, что к этим санкциям, таким глобальным и масштабным, которые мы видим сейчас, готовились. И они не так резко и сильно ударят, возможно, по той стороне.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Они ударят по любой из сторон по очень простой причине: чисто экономической – цены. Они вырастут во много раз. Сегодня уже по приблизительным данным мы смотрим, как изменяется цена на газ, нефть, энергоресурсы.
Кирилл Казаков:
Чуть больше, чем 3 700.
Юлия Абухович:
Это были торги. Закончились. Потом начало откатывать назад, потому что это фьючерсные контракты, это еще пока спекулятивные сделки. То есть реальная цена будет чуть ниже, но мы говорим о том, что если произойдет то, что мы сейчас смотрим с нефтью, то посмотрите, как девальвировали именно российскую нефть. Если Brent растет, то Urals падает. 25 % – вот это рост цен. Что такое рост цен? Сегодня уже говорят о том, что зерно подорожало и достигло своего исторического максимума, по-моему, за 14 лет. Практически 10 долларов за бушель. Кто пострадает больше всех? Те, кто не сможет, бедные страны, менее приспособленные к этому, которые попали в эту зону конфликта, сами того не ожидая. Они не являются ни Россией, ни Украиной, ни Беларусью. Они вообще к этому отношения не имеют, но они пострадают, потому что они не смогут по этим ценам закупать себе продукты.
Кирилл Казаков:
Как сказал один бывший итальянский политик, когда заехал на бензоколонку: «Я думал, мы наказываем Россию санкциями. Оказалось, нет, себя». Вот и все.
Юлия Абухович:
Пострадают абсолютно все. А что самое главное, ни Россия, ни Украина не являются бенефициарами. Они жертвы: и одна, и вторая сторона. А вот бенефициары от этого… Бедные беднеют, богатые богатеют.
Алена Сырова:
Как говорят, единственным выгодополучателем в этой всей ситуации окажутся Соединенные Штаты Америки.
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Думать нужно не только о потерях и проблемах, нужно думать о возможностях. В китайском языке есть иероглиф: перемены или кризис. Он состоит из двух картинок: одна картинка означает проблемы, а вторая – возможности. Когда у человека появляются проблемы, у него одновременно появляются возможности. Если его мозг заточен не на то, чтобы разбираться в проблеме, а на то, чтобы думать, какие у меня есть возможности выхода из этой проблемы, то он начинает развиваться и выходить на новый уровень. Поэтому этот кризис и санкции дадут нам хорошее поступательное движение, потому что мы начнем развивать свое, а «купляйце беларускае» – этот бренд, эта фраза очень хорошо работает.
Кирилл Казаков:
Как сказал Президент, кошки спят, через год вернутся.
Инга Сечко:
У нас, действительно, легкая промышленность, косметика, продукты питания у нас очень качественные. И другие страны с удовольствием это покупают. Приезжают к нам и одеваться, и закупаться косметикой, и за продуктами. И это же самое главное.
Алена Сырова:
Легпром, я думаю, наш будет счастлив.
Юлия Абухович:
Это абсолютно верно, но сырье, которого у нас нет. Это действительно нас заставит собраться.
Инга Сечко:
Включится философия экономии. Мы были такими потребителями, мы покупали и выбрасывали, потому что нам не очень нравилось и не очень подходит.
Юлия Абухович:
Не в этом дело, просто у нас есть вещи из сырья, которого у нас нет физически.
Инга Сечко:
А сейчас мы будем потреблять умеренно.
Юлия Абухович:
Вот это проблема.
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