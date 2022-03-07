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«Они не смогут по этим ценам закупать себе продукты». Кто больше всего пострадает от санкций против Беларуси и России?

07 марта 2022 19:08
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Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Вот скажи еще четыре года назад о том, что половину континента закроют, я имею в виду авиаперевозчики, ж/д перевозки товаров, наверное, никто бы не поверил, схватился бы за голову и сказал: «бред, да как мы будем жить?» Когда два года назад случился коронавирус, это была вынужденная мера под благовидным предлогом заботы о здоровье граждан.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Это была репетиция перед сегодняшними событиями, вот серьезно, по-другому никак.  

Алена Сырова:  
Европейцы потихонечку свои логистические цепочки перестраивали. Скажем прямо, что и мы с вами тоже привыкли жить без такого количества путешествий, перемещений. Как-то рассчитывать на себя. Действительно, складывается впечатление, что к этим санкциям, таким глобальным и масштабным, которые мы видим сейчас, готовились. И они не так резко и сильно ударят, возможно, по той стороне.  

«Они не смогут по этим ценам закупать себе продукты». Кто больше всего пострадает от санкций против Беларуси и России?-1

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:  
Они ударят по любой из сторон по очень простой причине: чисто экономической – цены. Они вырастут во много раз. Сегодня уже по приблизительным данным мы смотрим, как изменяется цена на газ, нефть, энергоресурсы.  

Кирилл Казаков:  
Чуть больше, чем 3 700.  

Юлия Абухович:  
Это были торги. Закончились. Потом начало откатывать назад, потому что это фьючерсные контракты, это еще пока спекулятивные сделки. То есть реальная цена будет чуть ниже, но мы говорим о том, что если произойдет то, что мы сейчас смотрим с нефтью, то посмотрите, как девальвировали именно российскую нефть. Если Brent растет, то Urals падает. 25 % – вот это рост цен. Что такое рост цен? Сегодня уже говорят о том, что зерно подорожало и достигло своего исторического максимума, по-моему, за 14 лет. Практически 10 долларов за бушель. Кто пострадает больше всех? Те, кто не сможет, бедные страны, менее приспособленные к этому, которые попали в эту зону конфликта, сами того не ожидая. Они не являются ни Россией, ни Украиной, ни Беларусью. Они вообще к этому отношения не имеют, но они пострадают, потому что они не смогут по этим ценам закупать себе продукты.  

«Они не смогут по этим ценам закупать себе продукты». Кто больше всего пострадает от санкций против Беларуси и России?-4

Кирилл Казаков:  
Как сказал один бывший итальянский политик, когда заехал на бензоколонку: «Я думал, мы наказываем Россию санкциями. Оказалось, нет, себя». Вот и все.  

Юлия Абухович:  
Пострадают абсолютно все. А что самое главное, ни Россия, ни Украина не являются бенефициарами. Они жертвы: и одна, и вторая сторона. А вот бенефициары от этого… Бедные беднеют, богатые богатеют.  

Алена Сырова:  
Как говорят, единственным выгодополучателем в этой всей ситуации окажутся Соединенные Штаты Америки.  

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:  
Думать нужно не только о потерях и проблемах, нужно думать о возможностях. В китайском языке есть иероглиф: перемены или кризис. Он состоит из двух картинок: одна картинка означает проблемы, а вторая – возможности. Когда у человека появляются проблемы, у него одновременно появляются возможности. Если его мозг заточен не на то, чтобы разбираться в проблеме, а на то, чтобы думать, какие у меня есть возможности выхода из этой проблемы, то он начинает развиваться и выходить на новый уровень. Поэтому этот кризис и санкции дадут нам хорошее поступательное движение, потому что мы начнем развивать свое, а «купляйце беларускае» – этот бренд, эта фраза очень хорошо работает.  

Кирилл Казаков:  
Как сказал Президент, кошки спят, через год вернутся.  

«Они не смогут по этим ценам закупать себе продукты». Кто больше всего пострадает от санкций против Беларуси и России?-7

Инга Сечко:  
У нас, действительно, легкая промышленность, косметика, продукты питания у нас очень качественные. И другие страны с удовольствием это покупают. Приезжают к нам и одеваться, и закупаться косметикой, и за продуктами. И это же самое главное.  

Алена Сырова:  
Легпром, я думаю, наш будет счастлив.  

Юлия Абухович:  
Это абсолютно верно, но сырье, которого у нас нет. Это действительно нас заставит собраться.  

Инга Сечко:  
Включится философия экономии. Мы были такими потребителями, мы покупали и выбрасывали, потому что нам не очень нравилось и не очень подходит.  

Юлия Абухович:  
Не в этом дело, просто у нас есть вещи из сырья, которого у нас нет физически.  

Инга Сечко:  
А сейчас мы будем потреблять умеренно.  

Юлия Абухович:  
Вот это проблема.  

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# Санкции # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Юлия Абухович # Александр Лукашенко # Инга Сечко # Фотофакт

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