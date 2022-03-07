«Они не смогут по этим ценам закупать себе продукты». Кто больше всего пострадает от санкций против Беларуси и России?

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу « По существу ». Алена Сырова, СТВ:

Вот скажи еще четыре года назад о том, что половину континента закроют, я имею в виду авиаперевозчики, ж/д перевозки товаров, наверное, никто бы не поверил, схватился бы за голову и сказал: «бред, да как мы будем жить?» Когда два года назад случился коронавирус, это была вынужденная мера под благовидным предлогом заботы о здоровье граждан. Кирилл Казаков, СТВ:

Это была репетиция перед сегодняшними событиями, вот серьезно, по-другому никак. Алена Сырова:

Европейцы потихонечку свои логистические цепочки перестраивали. Скажем прямо, что и мы с вами тоже привыкли жить без такого количества путешествий, перемещений. Как-то рассчитывать на себя. Действительно, складывается впечатление, что к этим санкциям, таким глобальным и масштабным, которые мы видим сейчас, готовились. И они не так резко и сильно ударят, возможно, по той стороне.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Они ударят по любой из сторон по очень простой причине: чисто экономической – цены. Они вырастут во много раз. Сегодня уже по приблизительным данным мы смотрим, как изменяется цена на газ, нефть, энергоресурсы. Кирилл Казаков:

Чуть больше, чем 3 700. Юлия Абухович:

Это были торги. Закончились. Потом начало откатывать назад, потому что это фьючерсные контракты, это еще пока спекулятивные сделки. То есть реальная цена будет чуть ниже, но мы говорим о том, что если произойдет то, что мы сейчас смотрим с нефтью, то посмотрите, как девальвировали именно российскую нефть. Если Brent растет, то Urals падает. 25 % – вот это рост цен. Что такое рост цен? Сегодня уже говорят о том, что зерно подорожало и достигло своего исторического максимума, по-моему, за 14 лет. Практически 10 долларов за бушель. Кто пострадает больше всех? Те, кто не сможет, бедные страны, менее приспособленные к этому, которые попали в эту зону конфликта, сами того не ожидая. Они не являются ни Россией, ни Украиной, ни Беларусью. Они вообще к этому отношения не имеют, но они пострадают, потому что они не смогут по этим ценам закупать себе продукты.