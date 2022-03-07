Минобороны о фейках: «У нас достаточно ресурсов, чтобы практически на всё отреагировать»

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу « По существу ». Алена Сырова, СТВ:

Фейков просто даже с точки зрения по линии Министерства обороны более чем достаточно. Как вы выбираете, какие опровергать, на какие официально реагировать, а на какие нет? Кирилл Казаков, СТВ:

У вас же есть специальное подразделение, которое реагирует на подобные вещи? Алена Сырова:

Условно, появляется какая-то информация, вы же ее проверяете и выдаете какой-то ответ? Как выбираете, на что реагировать, на что – нет.

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

На самом деле, у нас достаточно ресурсов, чтобы практически на все отреагировать и предоставить достоверную информацию. Вся информация анализируется, мониторится. После чего определяется, является она достоверной либо нет, и готовится достоверная информация, которая распространяется на официальных каналах, ресурсах. Это понятный механизм, привычный для всех. Алена Сырова:

Получается, вы реагируете на все? Инна Горбачева:

Практически на все. Кирилл Казаков:

Насколько быстро – самая важная информация. Инна Горбачева:

Не хочется хвалить собственное ведомство, однако вы сами вынудили сделать нам комплимент. Мы действительно быстро достаточно реагируем, у нас хорошо налаженная система взаимодействия, обмена информацией с государственными каналами. И собственные официальные каналы, которые работают быстро и оперативно.

Алена Сырова:

Количество подписчиков, наверное, у вас увеличилось за эти дни. Инна Горбачева:

За эти дни – да. Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Пока мы не научимся потреблять, мы будем тонуть. И они будут тонуть в том, чтобы все опровергать. Чем больше они будут опровергать, тем больше будет появляться. Это будет цепная реакция. Чтобы опровергалось только то, что действительно имеет вес, то есть то, что распространяется очень широко, нужно научить людей правильно потреблять информацию. Инна Горбачева:

И правильно думать.