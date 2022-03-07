«Мы научились отвечать быстро». Как СМИ подавать информацию при освещении конфликта в Украине?

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Насколько сложно сейчас подавать информацию? Как изменилась ваша работа и ваших коллег?

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Во-первых, хочу сказать про бегущих. Мне кажется, мы им слишком много времени уделяем, потому что на самом деле не такое большое количество народа и бежит. А если вы говорите, что бегут из-за сострадания, потому что есть чувство сострадания, то, поверьте, если бы вы бежали из сострадания, то бежали бы на территорию Украины. Алена Сырова:

Я не говорю о том, что бегут из сострадания. Ольга Шпилевская:

То есть чувство сбросить с себя ответственность и не принимать никаких решений, если меня тут начинают хейтить по каким-то моментам, то лучше я куда-нибудь сбегу. Алена Сырова:

Бегут из-за мнимого страха. Ольга Шпилевская:

Я думаю, что у них нет страха. Чего они боятся? Они даже не могут объяснить, чего они боятся. Страха нет.

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:

А ключевое то, что они считают себя элитой. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы об этом и говорим. Мне кажется, что если закрыть Facebook, то эта элита исчезнет и не получит права площадки. Инга Сечко:

Элита – это те, кто выше других. Так они о себе думают. Это те, кто сверху. Но сверху бывает не только элита, бывает еще пена. Пену очень легко сдуть, она улетит, она всегда эффектно выглядит, потому что ее много. Но когда схлопываются пузырьки, остается ничего. Это сейчас и происходит. Я говорю об эффекте видимости.

Ольга Шпилевская:

А по поводу подачи информации я вам скажу так. Мы говорим про 2000 год и про 2022-й, про подачу информации на нашей территории, почему у нас люди по-другому начали воспринимать информацию. Все очень просто. У нас появилась культура потребления информации, мы в 2020 году уже отсидели свое и на фейках, и на непонятных ситуациях, у нас люди научились отделять зерна от плевел. Прежде чем что-то потреблять – искать альтернативные источники, чтобы понять, что происходит. Во-вторых, у нас увеличилось доверие к государственным СМИ. Это показывают медиаизмерения, это не мы решили, что это так. Это показывают реальные медиаизмерения. Люди, начитавшись одной стороны, второй стороны, третьей стороны, чтобы прийти и сверить свои позиции, чтобы понять, как есть на самом деле, обращаются к государственным СМИ. Что, на мой взгляд, очень важно. Кирилл Казаков:

Мне кажется, что даже те же фейкометы, которые в Facebook появляются, некоторые посты, когда они метят свои страницы логотипами государственных телеканалов, чтобы обратили внимание, это тоже прекрасно уже поняли. Ольга Шпилевская:

А еще мы научились отвечать быстро и работать на опережение во многих информационных вещах. Если раньше мы были спокойные, толерантные, приходилось бить по хвостам, потому что мы в принципе знали, что мы правы, не врем, нам не очень бы хотелось кому-то что-то доказывать.

Кирилл Казаков:

Доброта считалась нашей слабостью. Ольга Шпилевская:

Наше спокойствие, чистота информационной подачи оказалась где-то в какие-то моменты... Сейчас информация подается так же чисто и выверенно, нельзя говорить, что мы перестроились и начали метать фейки. Кирилл Казаков:

Российской информационное агентство, я смотрю неделю новости из России, у меня дежавю август-сентябрь 2020 года в Беларуси, закрывают «Радио свобода», ВВС, подчистка НКО, которая сейчас идет. Возвращаются некоторые наши белорусские примеры того же автопробега в Москве. Есть ощущение того, что россияне и у нас учатся?

Ольга Шпилевская:

Слава Богу, что мы умеем учиться друг у друга. В 2020 году мы какие-то вещи перенимали, нас чему-то учили. Наш 2020 год научил действовать по-другому и ту же российскую сторону, когда они сталкиваются с какими-то моментами. Очень хорошо, что мы умеем учиться. Но в то же время мы говорим про автопробеги, что закрыли и очистили информационное поле от ненужных потоков информации, но представьте, в какой ситуации сейчас живут украинцы. Когда мы говорим о том, что многие из них не могут трезво оценивать ситуацию, там тоже закрыли все. Там закрыли доступ любой информации извне. Они погружены в информационных вакуум, коробочку, в которую подбрасывают все, что нужно подбросить, чтобы разжечь уже не национализм. Национализм там поддерживался на протяжении долгих лет, это вообще позиция Запада. В любой постсоветской стране в Восточной Европе поддерживается идея национализма, но где-то этот национализм разжигается так, что его остановить невозможно. Мы видим костер нацизма в Украине, потому что с тем, что там происходит, по-другому это не назовешь. Кирилл Казаков:

Когда продают шаурму из мяса москалей, это реклама и это смешно. Естественно, это уже край.