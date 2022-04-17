«Все двери и окна никому захлопнуть не удастся». О чём говорили президенты Беларуси и России при посещении сверхсекретного объекта?

Знаковый во всех смыслах визит, который начался со встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если мы привыкли к Москве, Питеру и Сочи, то в этот раз место для встречи выбрали крайне неожиданное и о многом говорящее – космодром Восточный.

Ольга Коршун, СТВ:

Сверхзакрытый объект, куда и своих-то не сильно пускают, а тут целая делегация из Беларуси. Александр Лукашенко стал и вовсе первым из глав государств, который побывал в Восточном. Но в этом и суть, и знак того, что у белорусского и российского президентов секретов нет. Именно такую мысль, возможно, хотели донести, с одной стороны. С другой, акцент сделали на экономическом сотрудничестве – это ожидаемо и логично – но именно в технологической сфере. Наши специалисты получили уникальные возможности в строительстве Восточного. Путин уже подписал соответствующий указ. А там глядишь, и в космос вместе полетим. Да, и такие планы имеются – создание ракеты, вывод на орбиту белорусского космонавта.

Вообще, Дальний Восток для белорусов – это уже примерно как побывать на другой планете. Сахалин, Камчатка, Магадан, Чукотка – Президент хотел бы лучше узнать этот регион, что в планах. Но пока о визите в Приморье, где главу государства ждали сразу после космодрома. Взвешенный подход в сотрудничестве, четкие цели и гарантии стабильных отношений – отличительные черты белорусских товарищей. Так в своем Telegram описал итоги переговоров губернатор Приморского края. Слова буквально на глазах превращаются в дело. Совместная торговля растет, что безусловно хорошая новость, но даже не эти цифры – главный индикатор взаимоотношений. Самое важное – организация совместных производств. Та самая промышленная кооперация, о которой говорит наш Президент. В условиях санкционного давления и финансовой нестабильности понятно, что нужно сосредоточиться на таких земных, реальных проектах. Возможно, с космосом и покорением новых планет есть смысл обождать, спросите вы. Но отнюдь. Без таких проектов о будущем не будем и того, что мы называем стабильностью и благополучием в настоящем. О белорусских видах на Дальний Восток и о том, как космические планы сочетаются с земными – репортаж Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Этот небольшой диалог глав Беларуси и России во время ответов на вопросы журналистов на Восточном, на мой взгляд, как нельзя лучше отражает не только дух визита нашего Президента на Дальний Восток, но и суть белорусско-российских отношений на нынешнем этапе. Наконец-то, полноценно союзническое взаимодействие: фокус на главном, взаимоуважение и оперативное решение вопросов – кашу по тарелке никто не размазывает и уже не так важно, на молоке или на воде она. Главное, что вообще есть, правда? Хотя, конечно, в большой политике детали имеют значение и, очевидно, решение о совместном визите на высшем уровне именно на главную стройку России, на сверхзакрытый объект, проведение там переговоров – мощнейший сигнал на внешний контур.

Разговор о совместном «завтра» там, где оно уже наступило, тоже очень символичен. Сначала взгляд сверху – на космодром Восточный президенты добирались на вертолете.

А после – на земле. С видом на стройку стартовой площадки для ракет «Ангара» – они смогут доставлять на орбиту тяжелые грузы, это даст возможность собирать перелетные пилотируемые комплексы, а значит, дополнительный инструмент для начала лунных исследований. Хотя прежде надо достроить. Пуски планируют уже на 2023 год, но надо иметь в виду: сроки сдачи объекта уже не раз сдвигали.

Когда следует ожидать строителей из Беларуси на космодроме Восточный, Александр Григорьевич? Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За нами не заржавеет.

– Это радует. Конечно, может показаться – стройка и стройка. Какое отношение это имеет к космосу и что нам дает? Но как бы не так – о дополнительных компенсациях для белорусских специалистов, имиджевой составляющей забывать не стоит. Впрочем, для тех, кто считает, что космической державой можно называть лишь ту страну, гражданин которой летает в космос, тоже есть новости. Отбор белорусов уже начался. Кстати, немаловажно, что финансированием подготовки нашего космонавта и его полета займется российская сторона. Мы об этом даже не просили.

Владимир Путин, президент России:

Мы заинтересованы в привлечении специалистов из Беларуси, причем и рядовых строителей, и специалистов – инженеров, ученых. В Беларуси сохранены соответствующие компетенции, мы сейчас разрабатываем один из аппаратов, один из спутников, который будет совместно разрабатываться в научных центрах ЭКБ, а финальная сборка будет осуществляться в Беларуси. На одном из таких как раз и создают съемочную аппаратуру для спутников дистанционного зондирования Земли. Группировка «Канопусов», «глазами» сделанных в Беларуси, уже давно смотрит с орбиты на Землю.

Сами собой напрашиваются параллели – универсальная основа, которую делают в России, наполняется смыслом благодаря сравнительно небольшой, но исключительно важной аппаратуре, сделанной в Беларуси. И так не только в космосе. Дополняя друг друга, становимся сильнее и держим удар. Александр Лукашенко:

Оказывается, у гигантской России есть интерес к нам в области создания космических аппаратов, в области управления этой дурницей, по-народному говоря. Есть у нас эти компетенции, и Россия будет использовать их. Возьмите самое простое: в строительстве.