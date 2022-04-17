«Все двери и окна никому захлопнуть не удастся». О чём говорили президенты Беларуси и России при посещении сверхсекретного объекта?
Знаковый во всех смыслах визит, который начался со встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если мы привыкли к Москве, Питеру и Сочи, то в этот раз место для встречи выбрали крайне неожиданное и о многом говорящее – космодром Восточный.
Ольга Коршун, СТВ:
Сверхзакрытый объект, куда и своих-то не сильно пускают, а тут целая делегация из Беларуси. Александр Лукашенко стал и вовсе первым из глав государств, который побывал в Восточном. Но в этом и суть, и знак того, что у белорусского и российского президентов секретов нет. Именно такую мысль, возможно, хотели донести, с одной стороны.
С другой, акцент сделали на экономическом сотрудничестве – это ожидаемо и логично – но именно в технологической сфере. Наши специалисты получили уникальные возможности в строительстве Восточного. Путин уже подписал соответствующий указ. А там глядишь, и в космос вместе полетим. Да, и такие планы имеются – создание ракеты, вывод на орбиту белорусского космонавта.
Вообще, Дальний Восток для белорусов – это уже примерно как побывать на другой планете. Сахалин, Камчатка, Магадан, Чукотка – Президент хотел бы лучше узнать этот регион, что в планах. Но пока о визите в Приморье, где главу государства ждали сразу после космодрома. Взвешенный подход в сотрудничестве, четкие цели и гарантии стабильных отношений – отличительные черты белорусских товарищей. Так в своем Telegram описал итоги переговоров губернатор Приморского края.
Слова буквально на глазах превращаются в дело. Совместная торговля растет, что безусловно хорошая новость, но даже не эти цифры – главный индикатор взаимоотношений. Самое важное – организация совместных производств. Та самая промышленная кооперация, о которой говорит наш Президент.
В условиях санкционного давления и финансовой нестабильности понятно, что нужно сосредоточиться на таких земных, реальных проектах. Возможно, с космосом и покорением новых планет есть смысл обождать, спросите вы. Но отнюдь. Без таких проектов о будущем не будем и того, что мы называем стабильностью и благополучием в настоящем.
О белорусских видах на Дальний Восток и о том, как космические планы сочетаются с земными – репортаж Алены Сыровой.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Этот небольшой диалог глав Беларуси и России во время ответов на вопросы журналистов на Восточном, на мой взгляд, как нельзя лучше отражает не только дух визита нашего Президента на Дальний Восток, но и суть белорусско-российских отношений на нынешнем этапе. Наконец-то, полноценно союзническое взаимодействие: фокус на главном, взаимоуважение и оперативное решение вопросов – кашу по тарелке никто не размазывает и уже не так важно, на молоке или на воде она. Главное, что вообще есть, правда? Хотя, конечно, в большой политике детали имеют значение и, очевидно, решение о совместном визите на высшем уровне именно на главную стройку России, на сверхзакрытый объект, проведение там переговоров – мощнейший сигнал на внешний контур.
Разговор о совместном «завтра» там, где оно уже наступило, тоже очень символичен. Сначала взгляд сверху – на космодром Восточный президенты добирались на вертолете.
А после – на земле. С видом на стройку стартовой площадки для ракет «Ангара» – они смогут доставлять на орбиту тяжелые грузы, это даст возможность собирать перелетные пилотируемые комплексы, а значит, дополнительный инструмент для начала лунных исследований. Хотя прежде надо достроить. Пуски планируют уже на 2023 год, но надо иметь в виду: сроки сдачи объекта уже не раз сдвигали.
К слову, свой единственный выговор нынешний глава «Роскосмоса», а на тот момент вице-премьер, 6 лет назад получил от Владимира Путина как раз таки за срыв старта «Союза» с Восточного. Но это прошлое, из него выводы сделаны, и в настоящем президент России обратился за помощью к союзникам. Чтобы ее получить, Москва пошла даже на изменение в законодательстве.
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К слову, решение было принято и озвучено за несколько дней до визита Александра Лукашенко на Восточный. О необходимости судите сами – сотрудники космодрома с порога задали этот вопрос нашему президенту.
Когда следует ожидать строителей из Беларуси на космодроме Восточный, Александр Григорьевич?
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
За нами не заржавеет.
– Это радует.
Конечно, может показаться – стройка и стройка. Какое отношение это имеет к космосу и что нам дает? Но как бы не так – о дополнительных компенсациях для белорусских специалистов, имиджевой составляющей забывать не стоит. Впрочем, для тех, кто считает, что космической державой можно называть лишь ту страну, гражданин которой летает в космос, тоже есть новости. Отбор белорусов уже начался.
Кстати, немаловажно, что финансированием подготовки нашего космонавта и его полета займется российская сторона. Мы об этом даже не просили.
Владимир Путин, президент России:
Мы заинтересованы в привлечении специалистов из Беларуси, причем и рядовых строителей, и специалистов – инженеров, ученых. В Беларуси сохранены соответствующие компетенции, мы сейчас разрабатываем один из аппаратов, один из спутников, который будет совместно разрабатываться в научных центрах ЭКБ, а финальная сборка будет осуществляться в Беларуси.
На одном из таких как раз и создают съемочную аппаратуру для спутников дистанционного зондирования Земли. Группировка «Канопусов», «глазами» сделанных в Беларуси, уже давно смотрит с орбиты на Землю.
Сами собой напрашиваются параллели – универсальная основа, которую делают в России, наполняется смыслом благодаря сравнительно небольшой, но исключительно важной аппаратуре, сделанной в Беларуси. И так не только в космосе. Дополняя друг друга, становимся сильнее и держим удар.
Александр Лукашенко:
Оказывается, у гигантской России есть интерес к нам в области создания космических аппаратов, в области управления этой дурницей, по-народному говоря. Есть у нас эти компетенции, и Россия будет использовать их. Возьмите самое простое: в строительстве.
Владимир Путин:
Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Это очевидные вещи, здесь всем все понятно. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы «подсели» на чужие технологии, чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и инженерные школы на определенных направлениях. И самый лучший пример, о котором я говорил уже много раз, – это наш самолет МС-21. Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же шлеп – и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований. Для чего? Только чтобы затормозить и чтобы наш продукт не вышел быстрее Boeing на рынок. Вот и все правила. Безусловно, сложности неизбежны. Но есть и открывающееся окно возможностей, которые заключаются в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции и свою науку и на этой базе двигаться вперед. Конечно, имею в виду и достижения других стран. Все двери и окна никому захлопнуть не удастся.
Разговор ближайших союзников на Дальнем Востоке запомнился исключительной гармоничностью и доверительной атмосферой. Александр Лукашенко и Владимир Путин в последнее время на зависть сторонним наблюдателям демонстрируют слаженность и единодушие не только в главном, но и в сопутствующих моментах. Время и обстоятельства все и всех расставили по местам, заставив союзников взглянуть друг на друга иначе. Не сверху вниз, не искоса, а прямо, на равных.
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