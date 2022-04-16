Лукашенко о поездке в Россию: «Мы сфотографировались. А чемоданчик я и не видел. Только на фоне этой дурницы впечатляющей»

Новости Беларуси. Субботник – одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен, уверен Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент как никто другой знает, как важен порядок и в делах, и на земле. В этом году для трудовой субботы глава государства выбрал символичную локацию – Хатынь.
Недавний визит Александра Лукашенко в Россию вызвал немало разговоров. И пока союзные эксперты обсуждали экономические перспективы, на Западе занимались созданием очередных «громких» заголовков.
Екатерина Круталевич, политический обозреватель ОНТ:
В западной прессе появились заголовки, якобы ваш визит на космодром был для того, чтобы сфотографироваться с Путиным вместе с ядерным чемоданчиком.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Правильно. Мы сфотографировались. А чемоданчик я и не видел. Только на фоне этой дурницы впечатляющей. Там масштабная ракета, красавица. Я, правда, не первый раз вижу эту ракету, не первый раз сфотографировался на фоне этой ракеты. И у нас с Путиным фотографий предостаточно. Поэтому такие вот, знаете, мелкие, мерзкие подковыки. Мы ездили туда и, правильно вы подчеркнули, принять закон в России специально по Беларуси – это случай редкий. Вообще такого не было. Белорусы допущены до всех закрытых объектов. До всех. А для белорусского Президента никогда не было запрета. Открыта новая страница в наших отношениях. Сняты всякие запреты законно на присутствие белорусов на российских закрытых стройках. Космодром – это секретная закрытая стройка, тебе и не мечталось когда-нибудь там побывать. Главное, что россияне попросили помочь им достроить этот космодром нашими специалистами. А по поводу чемоданчика, честно говоря, я и не видел. Где он? Где он был там? Мелкая глупость. Хотелось, знаете подколоть. Может, кому-то завидно, что огромная империя приглашает младшего брата, чтобы вместе работать и смотреть в будущее. Наконец-то.
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