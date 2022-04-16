Лукашенко о поездке в Россию: «Мы сфотографировались. А чемоданчик я и не видел. Только на фоне этой дурницы впечатляющей»

Новости Беларуси. Субботник – одно из мероприятий, которое стоило позаимствовать из советских времен, уверен Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент как никто другой знает, как важен порядок и в делах, и на земле. В этом году для трудовой субботы глава государства выбрал символичную локацию – Хатынь. Недавний визит Александра Лукашенко в Россию вызвал немало разговоров. И пока союзные эксперты обсуждали экономические перспективы, на Западе занимались созданием очередных «громких» заголовков.

Екатерина Круталевич, политический обозреватель ОНТ:

В западной прессе появились заголовки, якобы ваш визит на космодром был для того, чтобы сфотографироваться с Путиным вместе с ядерным чемоданчиком.