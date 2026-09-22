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Новости по тегу #Космос

Вторая магнитная буря осени накроет Землю 24 сентября
22 сентября 2026 12:27

Вторая магнитная буря осени накроет Землю 24 сентября

Грузовик «Прогресс МС-35» пристыковался к МКС
19 сентября 2026 14:27

Грузовик «Прогресс МС-35» пристыковался к МКС

На Земле началась первая с начала осени магнитная буря
08 сентября 2026 13:30

На Земле началась первая с начала осени магнитная буря

Жители Беларуси смогут наблюдать звездопад Эпсилон-Персеиды по 21 сентября
06 сентября 2026 15:17

Жители Беларуси смогут наблюдать звездопад Эпсилон-Персеиды по 21 сентября

Пик метеорного потока Ауригиды ожидается в ночь на 1 сентября
31 августа 2026 08:56

Пик метеорного потока Ауригиды ожидается в ночь на 1 сентября

Ночью Луна будет красной и почти исчезнет: Земля закроет 96% ее диска
28 августа 2026 07:20

Ночью Луна будет красной и почти исчезнет: Земля закроет 96% ее диска

На Солнце возобновились сильные вспышки с угрозами для Земли – ИКИ РАН
25 августа 2026 08:11

На Солнце возобновились сильные вспышки с угрозами для Земли – ИКИ РАН

Чем грозят Земле девять вспышек на Солнце?
24 августа 2026 09:02

Чем грозят Земле девять вспышек на Солнце?

На Луне сфотографировали новый кратер
19 августа 2026 11:35

На Луне сфотографировали новый кратер

На прошлой неделе Земля теряла гравитацию?
17 августа 2026 12:47

На прошлой неделе Земля теряла гравитацию?

Повлиял ли космос на помидоры? Первые интригующие результаты белорусского эксперимента
05 августа 2026 17:10

Повлиял ли космос на помидоры? Первые интригующие результаты белорусского эксперимента

Сильнейшая за 2 недели вспышка произошла на Солнце
22 июля 2026 08:56

Сильнейшая за 2 недели вспышка произошла на Солнце