Новости по тегу #Космос

Вспышечная активность в течение нескольких дней сохранится на низком уровне.
«Прогресс МС-35» в ноябре на МКС привезет робот «Теледроид».
Это первая магнитная буря сентября.
Пик звездопада придется на ночь с 9 на 10 сентября.
В небе над Беларусью можно будет заметить до шести падающих звезд в час.
В России жители европейской части страны смогут увидеть полутеневые и малые теневые фазы.
25 августа станет известно продолжится ли нарастание вспышечной активности.
Отмечается, что девять вспышек – это еще не большое количество, так как с четверга на пятницу было зафиксировано 30 взрывных процессов выделения энергии.
NASA опубликовало фото на своем сайте.
На прошлой неделе в онлайн-пространстве начала распространяться информация о том, что в 12 августа Земля может потерять гравитацию на 7 секунд.
В Ивье собрали первые плоды с кустов, чьи семена побывали на орбите Земли.
В течение суток произошло порядка 20 вспышек на Солнце.
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