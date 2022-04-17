С конца февраля цифра увеличилась в 7 раз. Какой скачок совершили белорусские солевики?

Новости Беларуси. Под контролем не только цены, но и наличие товаров на прилавках. Воспоминания из дефицитных 1990-х так сильно бьют по сознанию белорусов, что периодически формируется ажиотаж в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и некоторое время на прицеле у шопоголиков была соль. Хотя белорусам волноваться об этом точно не стоит. Нам бы еще продать то, что добываем, а уж для своих точно хватит. Да еще и с горкой. Продолжит Константин Герцев.

Есть ли предпосылки для дефицита соли в Беларуси? Восточноевропейский солевой разлом из Соледара и Славянска по прямой приводит нас в белорусский Мозырь. Здесь уже четыре десятка лет добывают наше белое золото. Гордость предприятия – полная автономность и импортозамещение.

Григорий Кодол, заместитель генерального директора предприятия «Мозырьсоль»:

Соль находится фактически у нас под ногами. То есть мы выкачиваем рассол, размываем каменную соль, которая находится в белорусской земле. Сырье полностью 100 % наше. Мы никогда не зацикливались на поставках какого-то одного контрагента, когда мы покупали какие-то комплектующие либо необходимые ингредиенты для нас. Все можно теперь купить и в России, и в Китае.