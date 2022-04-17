С конца февраля цифра увеличилась в 7 раз. Какой скачок совершили белорусские солевики?
Новости Беларуси. Под контролем не только цены, но и наличие товаров на прилавках. Воспоминания из дефицитных 1990-х так сильно бьют по сознанию белорусов, что периодически формируется ажиотаж в магазинах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и некоторое время на прицеле у шопоголиков была соль. Хотя белорусам волноваться об этом точно не стоит. Нам бы еще продать то, что добываем, а уж для своих точно хватит. Да еще и с горкой.
Продолжит Константин Герцев.
Есть ли предпосылки для дефицита соли в Беларуси? Восточноевропейский солевой разлом из Соледара и Славянска по прямой приводит нас в белорусский Мозырь. Здесь уже четыре десятка лет добывают наше белое золото. Гордость предприятия – полная автономность и импортозамещение.
Григорий Кодол, заместитель генерального директора предприятия «Мозырьсоль»:
Соль находится фактически у нас под ногами. То есть мы выкачиваем рассол, размываем каменную соль, которая находится в белорусской земле. Сырье полностью 100 % наше. Мы никогда не зацикливались на поставках какого-то одного контрагента, когда мы покупали какие-то комплектующие либо необходимые ингредиенты для нас. Все можно теперь купить и в России, и в Китае.
Такая независимость дает возможность не только выполнять все уже существующие договоренности, но и наращивать объемы производства при повышенном спросе. Если в 2021 году предприятие реализовывало более 1 000 тонн ежемесячно, то с конца февраля 2022 года цифра увеличилась в семь раз. Даже такой скачок для белорусских солевиков не предел.
Здоровый рост – залог устойчивого развития. Ведь законы бизнеса работают и в солевой промышленности. Если уходит конкурент, значит, настало время зайти на новые рынки. И в Мозыре ближним зарубежьем география поставок никогда не заканчивалась.
Григорий Кодол:
Мы всегда прорабатываем новые рынки сбыта, ищем что-то новое. Например, мы отгружали продукцию в США, в Канаду. Нет табу для каких-то рынков. Прорабатываем, естественно, рынок Китая.
Мы производим более полумиллиона продукции в год уже на протяжении ряда лет. То есть работаем стабильно. Поэтому опасений в том, что кто-то останется без нашей продукции, нет.
Читайте также:
Российский эксперт: производство соли в Украине, особенно в зоне военных действий, можем считать прекращённым
Воспоминания из дефицитных 90-х. Есть ли ещё ажиотаж в белорусских магазинах?
«Мы в состоянии шесть раз обеспечить нашу страну». Есть ли предпосылки для дефицита соли в Беларуси?