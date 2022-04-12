Александр Лукашенко в ответ на западные санкции: «Как в народе говорят, досвидос»

Беларусь и Россия сближают экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд принципиальных договоренностей сегодня достигнут между главами двух государств. Из важнейших решений – поддержка наших НПЗ и участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный, который 12 апреля посетили Александр Лукашенко и Владимир Путин.

У лидеров сложился плотный переговорный день. Общение начали в воздухе, во время облета космодрома. Во второй половине дня они провели переговоры тет-а-тет, после чего пообщались с журналистами. В центре внимания беседы – совместное противостояние западным санкциям, обстановка в регионе и мире, украинский кризис.

Лукашенко: «Дальний Восток – далекий, но нашинский, отечество у нас одно, хоть мы и живем в двух государствах» (подробности далее).

И вместе нам справляться с трудностями. Президентов в очередной раз спрашивают о санкциях. Сегодня этот вопрос волнует россиян, кажется, даже больше, чем белорусов. Очередной пакет в мечтах их авторов призван полностью изолировать наши страны и погубить экономики. Но, похоже, здесь сработает эффект бумеранга.