Александр Лукашенко в ответ на западные санкции: «Как в народе говорят, досвидос»

Беларусь и Россия сближают экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд принципиальных договоренностей сегодня достигнут между главами двух государств. Из важнейших решений – поддержка наших НПЗ и участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный, который 12 апреля посетили Александр Лукашенко и Владимир Путин.
У лидеров сложился плотный переговорный день. Общение начали в воздухе, во время облета космодрома. Во второй половине дня они провели переговоры тет-а-тет, после чего пообщались с журналистами. В центре внимания беседы – совместное противостояние западным санкциям, обстановка в регионе и мире, украинский кризис.
Лукашенко: «Дальний Восток – далекий, но нашинский, отечество у нас одно, хоть мы и живем в двух государствах» (подробности далее).
И вместе нам справляться с трудностями. Президентов в очередной раз спрашивают о санкциях. Сегодня этот вопрос волнует россиян, кажется, даже больше, чем белорусов. Очередной пакет в мечтах их авторов призван полностью изолировать наши страны и погубить экономики. Но, похоже, здесь сработает эффект бумеранга.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается санкций, абсолютно поддерживаю: ничего хорошего в этом нет. Это лишние проблемы, это отнимает лишнее время. Да, мы отстроимся, найдем новую логистику, много чего нового найдем. Но на это надо время. И мы могли бы тратить это время на движение вперед, более быстрое движение вперед, нежели теперь. Нам приходится искать какие-то обходные пути, как-то выкручиваться и так далее. Да, действительно, мир сегодня такой, что не получится кого-то придавить, а тем более такую огромную страну, как Россия, абсолютно самодостаточную, но когда-то поверившую в глобализм и открывшую рынки для своих партнеров. Вот они себя повели соответствующим образом. Мы им говорим: хорошо, до свидания. Как в народе говорят, досвидос. Мы будем выстраивать свою жизнь сами.
Лукашенко о ситуации в Буче: если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, ФСБ России может представить эти материалы – читайте здесь.