Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель.

Юлия Артюх, СТВ:

На вашем борту снимался фильм с участием актрисы Юлии Пересильд – это первый фильм, снятый в космосе, и в том числе вы себя попробовали в амплуа актера. Какие ощущения?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

Хочу сразу сказать, я ребятам говорил, что сниматься в кино – это все-таки не мое. Мы в какой-то мере оказались заложниками ситуации, поскольку проект «Вызов» пришелся именно на нашу экспедицию. Но тем не менее это такая же задача, как и все остальные, как эксперименты, какие-то работы по станции, поэтому мы должны были ее выполнить и, по мнению Юлии Пересильд, Клима Шипенко, который все эти съемки выполнял, что мы отработали не на сто процентов, а где-то на 110 – на 120. Материала сделали даже немножко больше, чем планировали.

Юлия Артюх:

Понятно, что для актрисы это было невероятно сложно, оказаться в космосе и сниматься, накладывать грим. А для вас, какие можете выделить сложные моменты, которые действительно приходилось преодолевать в общении или в процессе съемок? Грим тот же вам накладывали?

Олег Новицкий:

Нет, мне грим не накладывали. Но самое сложное, я думаю, для всех нас – и для меня, и для Антона Шкаплерова, для Петра Дуброва – было, наверное, играть эмоции, которые так нужны в каждом фильме. И, естественно, поскольку мы не заканчивали никаких специальных учебных заведений в плане актерского мастерства, нам это было очень тяжело делать. Я представляю, как они с нами намучались, пока какая-то сцена или дубль можно было завершить и сказать: все, это снято. Вот это было тяжело.

Юлия Артюх:

Дальше вас планируют привлекать к съемкам или ваш этап отработан? Олег Новицкий:

Нет, я точно знаю, что мы еще будем работать и на Земле, поскольку нужно какие-то сцены доснимать именно на Земле. Сам план-график съемок нам еще попозже доведут, но то, что он будет продолжаться, это точно.

Юлия Артюх:

Вы как-то готовитесь сейчас уже, какие-то уже, может, курсы актерского мастерства, про которое вы говорите, может быть, вас берут специально на обучение, чтобы съемки ладно проходили? Олег Новицкий:

Нет, к большому счастью, нас никто никуда не берет. Я надеюсь, что мы как-то с наименьшими потерями закончим этот проект без дополнительной какой-то подготовки. Я так понимаю, что сцены у нас уже будут несложные.

Юлия Артюх:

Возвращаясь к съемкам, когда вы смотрели на людей в первый раз в космосе, неопытных людей, не космонавтов, что вас, может быть, больше всего удивило в их поведении? Или, что их удивляло больше всего: они подходили, спрашивали, например, как мы будем спать или, как тут пользоваться приборами, когда все в невесомости, все летает?

Олег Новицкий:

Во-первых, они прошли достаточную подготовку в Звездном Городке в Центре для подготовки космонавтов. Они сдавали точно так же экзамены, пускай не по всем дисциплинам, как делают это профессиональные космонавты, но то, что касалось их жизнедеятельности и работы на борту станции, они это освоили на Земле в полном объеме. Поэтому с ними было работать, в принципе, очень легко и то, что меня поразило, что уже на следующий день после прилета, они начали в полном объеме заниматься съемками и своей работой непосредственной.

Юлия Артюх:

Кстати, много критики было по поводу этого полета и что подготовки недостаточно.