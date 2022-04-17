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Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции

17 апреля 2022 18:29
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель.

Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции -1

Юлия Артюх, СТВ:
На вашем борту снимался фильм с участием актрисы Юлии Пересильд – это первый фильм, снятый в космосе, и в том числе вы себя попробовали в амплуа актера. Какие ощущения?

Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции -4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Хочу сразу сказать, я ребятам говорил, что сниматься в кино – это все-таки не мое. Мы в какой-то мере оказались заложниками ситуации, поскольку проект «Вызов» пришелся именно на нашу экспедицию. Но тем не менее это такая же задача, как и все остальные, как эксперименты, какие-то работы по станции, поэтому мы должны были ее выполнить и, по мнению Юлии Пересильд, Клима Шипенко, который все эти съемки выполнял, что мы отработали не на сто процентов, а где-то на 110 – на 120. Материала сделали даже немножко больше, чем планировали.

Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции -7

Юлия Артюх:
Понятно, что для актрисы это было невероятно сложно, оказаться в космосе и сниматься, накладывать грим. А для вас, какие можете выделить сложные моменты, которые действительно приходилось преодолевать в общении или в процессе съемок? Грим тот же вам накладывали?

Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции -10

Олег Новицкий:
Нет, мне грим не накладывали. Но самое сложное, я думаю, для всех нас – и для меня, и для Антона Шкаплерова, для Петра Дуброва – было, наверное, играть эмоции, которые так нужны в каждом фильме. И, естественно, поскольку мы не заканчивали никаких специальных учебных заведений в плане актерского мастерства, нам это было очень тяжело делать. Я представляю, как они с нами намучались, пока какая-то сцена или дубль можно было завершить и сказать: все, это снято. Вот это было тяжело.

Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции -13

Юлия Артюх:
Дальше вас планируют привлекать к съемкам или ваш этап отработан?

Олег Новицкий:
Нет, я точно знаю, что мы еще будем работать и на Земле, поскольку нужно какие-то сцены доснимать именно на Земле. Сам план-график съемок нам еще попозже доведут, но то, что он будет продолжаться, это точно. 

Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции -16

Юлия Артюх:
Вы как-то готовитесь сейчас уже, какие-то уже, может, курсы актерского мастерства, про которое вы говорите, может быть, вас берут специально на обучение, чтобы съемки ладно проходили?

Олег Новицкий:
Нет, к большому счастью, нас никто никуда не берет. Я надеюсь, что мы как-то с наименьшими потерями закончим этот проект без дополнительной какой-то подготовки. Я так понимаю, что сцены у нас уже будут несложные.

Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции -19

Юлия Артюх:
Возвращаясь к съемкам, когда вы смотрели на людей в первый раз в космосе, неопытных людей, не космонавтов, что вас, может быть, больше всего удивило в их поведении? Или, что их удивляло больше всего: они подходили, спрашивали, например, как мы будем спать или, как тут пользоваться приборами, когда все в невесомости, все летает?

Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции -22

Олег Новицкий:
Во-первых, они прошли достаточную подготовку в Звездном Городке в Центре для подготовки космонавтов. Они сдавали точно так же экзамены, пускай не по всем дисциплинам, как делают это профессиональные космонавты, но то, что касалось их жизнедеятельности и работы на борту станции, они это освоили на Земле в полном объеме. Поэтому с ними было работать, в принципе, очень легко и то, что меня поразило, что уже на следующий день после прилета, они начали в полном объеме заниматься съемками и своей работой непосредственной.

Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции -25

Юлия Артюх:
Кстати, много критики было по поводу этого полета и что подготовки недостаточно. 

Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции -28

Олег Новицкий:
Я не знаю, кто критиковал, что не было достаточной подготовки, поскольку мы с ними работали. И насколько я знаю, ни Антон Шкаплер, ни Петр Дубров, ни я не скажем, что у них был недостаточный уровень подготовки, поэтому, кто критиковал, я не знаю.

Самое сложное – играть эмоции. Олег Новицкий рассказал, как снимали кино на Международной космической станции -31

Юлия Артюх:
Недостаточный, именно исходя из того, что космонавты проходят гораздо более обширный уровень подготовки.

Олег Новицкий:
Согласен, но туристы готовятся еще меньше.

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# Белорусские космонавты # общество # Олег Новицкий # Юлия Артюх # Юлия Пересильд # Клим Шипенко # Антон Шкаплер # Пётр Дубров # Фотофакт

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