Глава «Роскосмоса»: белорусский космонавт будет готовиться в Звёздном городке, но это не благотворительность

Знаковый во всех смыслах визит, который начался со встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если мы привыкли к Москве, Питеру и Сочи, то в этот раз место для встречи выбрали крайне неожиданное и о многом говорящее – космодром Восточный.

Дмитрий Рогозин, глава госкорпорации «Роскосмос»:

Было сказано о том, что белорусский космонавт будет готовиться в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке и полетит в рамках федеральной космической программы России. Но это не благотворительность. То есть это не то что там братская страна оказывает другой братской стране финансовую помощь. Нет. Ситуация совершенно другая. Мы отбираем двух человек: основной и дублер. И дальше они входят в состав отряда космонавтом «Роскосмоса». То есть белорусский представитель или представительница не будут иностранцами, за которых кто-то платит, чтобы они полетели. Они станут нашими, общими. И это революционное решение, которое говорит о том, что «Роскосмос» в части пилотируемой космонавтики становится общим и для России, и для Беларуси. Российско-белорусский «Роскосмос».

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