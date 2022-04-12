Лукашенко: «Дальний Восток – далёкий, но нашинский, отечество у нас одно, хоть мы и живём в двух государствах»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если кому-то кажется, что это рядовой какой-то визит двух президентов на этот объект, если говорить с точки зрения Беларуси, то это высочайшая степень доверия. Ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите практически. И появление здесь Президента другой страны, пусть родной, дружеской, – все равно это высочайшая степень доверия с вашей стороны, со стороны России. А то, что вы предлагаете нам включиться в эту гигантскую стройку, – самый высокий уровень доверия. С первых дней, когда вы приняли решение строить, вы мне много рассказывали про это место, как выбирался космодром, место для строительства космодрома. Вообще, Дальний Восток – далекий, но нашинский, отечество у нас одно, хоть мы и живем в двух государствах. Мы, в отличие от некоторых республик, сохранили это единство, и мы полны решимости упрочить это единство. Правильно вы сказали, надо расширять сюда технологический туризм, как вы его назвали. Тут есть что посмотреть, впечатлиться и потом расти патриотом, верить в свою страну. Я поймал себя на мысли: важно, что я приехал сюда – здесь не чувствуешь санкции. Ходишь и не чувствуешь. Все отечественное. Люди работают, тысячи людей на объекте заняты. Спасибо, что пригласили нас поучаствовать в этом строительстве, мы обязательно примем ваше предложение, предложим вам интересные варианты. Вы на белорусов можете рассчитывать. Спасибо вам большое. Знайте, что при любой ситуации, которая бы ни складывалась (вы в этом убеждены, но и россияне должны быть убеждены) мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка. И не надо кому-то думать, что Россия такая огромная… Действительно, мощь. Полдня надо лететь из одного края в другой край. Беларусь поменьше. Но дело ведь не в этом – мал золотник, да дорог. У нас есть что положить на чашу огромной России. Мы выстоим. Нам немножко времени надо.