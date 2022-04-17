С высоты 700 км можно будет различить лобовое стекло автомобиля! Вот какой спутник делают учёные Беларуси и России

Знаковый во всех смыслах визит, который начался со встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если мы привыкли к Москве, Питеру и Сочи, то в этот раз место для встречи выбрали крайне неожиданное и о многом говорящее – космодром Восточный.

Группировка «Канопусов», «глазами» сделанных в Беларуси, уже давно смотрит с орбиты на Землю. В свое время это стало настоящим прорывом. На смену фотопленке пришла цифра, и в считаные годы белорусы освоили новое направление космического приборостроения.

Дмитрий Романов, начальник исследовательского отдела Научно-конструкторского управления «Космос»:

К 2006 году мы уже обладали всеми нужными компетенциями, имели необходимых специалистов, была выполнена подготовка производства, все оборудование имелось. И, собственно, действующая группировка «Канопус-В» – мы ее могли сделать еще в 2006 году, это своего рода повтор после нашего первого неудачного запуска. «Канопусом» можно различить даже автомобиль. Наши современные разработки позволяют увидеть лобовое стекло этого автомобиля.

Вы можете себе представить? С высоты в 700 километров можно будет различить лобовое стекло автомобиля! Космос, да и только. Это та самая разработка, о которой на Восточном громко заявили президенты Беларуси и России. Наш совместный космический аппарат. Правда, пока в виде макета и в пять раз меньше реальных размеров, но зрение у него будет острее, чем у предшественников в разы. На снимках, сделанных им, можно будет различить объекты размером менее 50 сантиметров.

Дмитрий Полюков, заместитель начальника управления Научно-конструкторского управления «Космос»:

Создание такой съемочной аппаратуры позволит для нашего отечественного космического приборостроения выйти на новый уровень. И этим нужно гордиться. Это показывает наш уровень, наши возможности, нашу технологию, мы можем делать и делаем космическую аппаратуру.