С высоты 700 км можно будет различить лобовое стекло автомобиля! Вот какой спутник делают учёные Беларуси и России
Знаковый во всех смыслах визит, который начался со встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если мы привыкли к Москве, Питеру и Сочи, то в этот раз место для встречи выбрали крайне неожиданное и о многом говорящее – космодром Восточный.
Группировка «Канопусов», «глазами» сделанных в Беларуси, уже давно смотрит с орбиты на Землю. В свое время это стало настоящим прорывом. На смену фотопленке пришла цифра, и в считаные годы белорусы освоили новое направление космического приборостроения.
Дмитрий Романов, начальник исследовательского отдела Научно-конструкторского управления «Космос»:
К 2006 году мы уже обладали всеми нужными компетенциями, имели необходимых специалистов, была выполнена подготовка производства, все оборудование имелось. И, собственно, действующая группировка «Канопус-В» – мы ее могли сделать еще в 2006 году, это своего рода повтор после нашего первого неудачного запуска. «Канопусом» можно различить даже автомобиль. Наши современные разработки позволяют увидеть лобовое стекло этого автомобиля.
Вы можете себе представить? С высоты в 700 километров можно будет различить лобовое стекло автомобиля! Космос, да и только. Это та самая разработка, о которой на Восточном громко заявили президенты Беларуси и России. Наш совместный космический аппарат. Правда, пока в виде макета и в пять раз меньше реальных размеров, но зрение у него будет острее, чем у предшественников в разы. На снимках, сделанных им, можно будет различить объекты размером менее 50 сантиметров.
Дмитрий Полюков, заместитель начальника управления Научно-конструкторского управления «Космос»:
Создание такой съемочной аппаратуры позволит для нашего отечественного космического приборостроения выйти на новый уровень. И этим нужно гордиться. Это показывает наш уровень, наши возможности, нашу технологию, мы можем делать и делаем космическую аппаратуру.
Пока проект прошел эскизное проектирование – по сути, разработчики на бумаге сами себе доказали, что могут реализовать смелую задумку и для этого у них есть все.
Дмитрий Полюков:
Начинается этап перехода к разработке конструкторской документации, изготовления, дальнейших испытаний. Как автономных, так и комплексных. Впереди большой путь. Надеюсь, за 4-5 лет мы этот путь пройдем и получим новый, действующий, совершенно уникальный аппарат с новыми возможностями. Вы видите, здесь выступает объектив, он довольно таки большой, нашей целевой аппаратуры. Вокруг много дополнительных устройств, систем, которые обеспечивают работу нашей целевой аппаратуры. Мы не одни в космосе, и это дает нам уверенность, что непременно все получится.
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