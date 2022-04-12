«В этом был большой смысл». Лукашенко и Путин высказались о словосочетании «младшие братья»

Такой стереотип бытует, мы часто с этим сталкиваемся, особенно в России, вы уж простите за откровенность. Но бытует мнение, что мы такие какие-то младшие братья все-таки. Вот. Насколько это уместно в свете последних событий, в свете последних лет об этом говорить?

Владимир Путин, президент России: Я бы сделал акцент на втором слове. Не младшие, а именно братья. Но мы всегда так относились к Беларуси. И ничего за последние месяцы здесь не изменилось. У нас и не было сомнений в том, что если нам кто и подставит плечо, то это белорусы, это Беларусь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Никогда президент России белорусов или меня не называл младшим братом. Это моя терминология, как вы знаете. Я всегда где-то полушутя, где в шутку, где всерьез говорил «младшие братья». Если кто-то нам говорил или Владимир Владимирович по первости как-то неуютно себя чувствовал, когда я так говорил, тогда я ему говорю: ну, а чего ты расстраиваешься? Младший брат – это в любой момент и покритикует его старший брат, но обязательно поможет. Поэтому в этом был большой смысл. Не в том плане, что раз мы младшие братья, значит, мы безрукие. Да нет, сегодня президент в нашем разговоре тет-а-тет, когда мы были один на один, перечислил все те компетенции, он сейчас в общем сказал об этом, которыми владеет младший брат. Это был увесистый список.