«Все должны быть заинтересованы в сильной, мощной России». Олег Гайдукевич объяснил почему
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Объективно Беларусь – это центр сборки Евразии. Это попытка реализовать мечту.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, мы говорим о независимости и о союзе. И как бы подразумеваем союз с Россией. Но Евразийский союз тоже существует. И Казахстан – наш союзник, как бы там ни было. И в политическом, и в экономическом, и – по ОДКБ – в военном плане. Поэтому естественно, мы в любом случае будем становиться на сторону союзника, как Казахстан становится на нашу сторону. В этом плане это по-другому не может быть.
Петр Петровский, политолог:
Поэтому мы и беспокоимся сегодня. Потому что для нас это фактически второе государство в Евразийском экономическом союзе.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И за Таджикистан мы переживаем.
Кирилл Казаков:
Да.
Олег Гайдукевич:
Потому что если взорвут Таджикистан – нам это плохо. Казалось бы, Таджикистан далеко, но риски есть. И для нас это невыгодно.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
Один нюанс. Правильно, полностью подписываюсь, но я еще хотел бы сказать не о том, что памяркоўна, площадка переговоров. А надо четко понимать, что в зависимости от наших отношений, прагматичных отношений с Россией, насколько будем создавать центры компетенции, которые будут торговать с третьими рынками. Высокооплачиваемые рабочие места. И будут принимать решения те страны, которые колеблются. Поэтому мы не только площадка, мы являемся пилотным проектом, мы всегда говорили, есть ЕврАзЭС, а зачем Союзное государство? И потом мы договорились о том, что это пилотный проект, эта площадка. Если мы и тут облажаемся, грубо говоря, то ни о каком дальнейшем развитии с Казахстаном, Узбекистаном и речи может не быть. Мы уже потеряли Украину.
Олег Гайдукевич:
Одна ремарка. Вспомните слова Президента по этой ситуации. Со всеми согласен, но есть одно но. Можно по-разному относиться. Кто-то там сидит и по-разному относится к действиям России. Кому-то нравится, что делает Россия сейчас, кому-то нет. Если представить такую ситуацию, что в один момент, что невозможно, во что я не верю, Россия рухнула, ее не стало – развалилась. Не будет сильной суверенной Беларуси, об этом Президент говорил. Не будет сильного Казахстана, это сказка. И не будет ни одной страны СНГ сильной. Будет хаос. И вот это все должны четко понимать. Поэтому все должны быть заинтересованы в сильной, мощной России.
Георгий Гриц:
Это надо объяснить. И надо, главное, объяснить, что мы способны создать другой геополитический центр. Есть Китай, США, коллективный Запад. Это вызов, это возможность для ЕврАзЭС стать еще одним центром. Это сложно, это крайне сложно. Но это объективная необходимость. Иначе мы, постсоветская территория, превратимся в сырьевой придаток.
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