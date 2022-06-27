«Все должны быть заинтересованы в сильной, мощной России». Олег Гайдукевич объяснил почему

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Объективно Беларусь – это центр сборки Евразии. Это попытка реализовать мечту. Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, мы говорим о независимости и о союзе. И как бы подразумеваем союз с Россией. Но Евразийский союз тоже существует. И Казахстан – наш союзник, как бы там ни было. И в политическом, и в экономическом, и – по ОДКБ – в военном плане. Поэтому естественно, мы в любом случае будем становиться на сторону союзника, как Казахстан становится на нашу сторону. В этом плане это по-другому не может быть.





Петр Петровский, политолог:

Поэтому мы и беспокоимся сегодня. Потому что для нас это фактически второе государство в Евразийском экономическом союзе.



Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И за Таджикистан мы переживаем.



Кирилл Казаков:

Да.



Олег Гайдукевич:

Потому что если взорвут Таджикистан – нам это плохо. Казалось бы, Таджикистан далеко, но риски есть. И для нас это невыгодно.





Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Один нюанс. Правильно, полностью подписываюсь, но я еще хотел бы сказать не о том, что памяркоўна, площадка переговоров. А надо четко понимать, что в зависимости от наших отношений, прагматичных отношений с Россией, насколько будем создавать центры компетенции, которые будут торговать с третьими рынками. Высокооплачиваемые рабочие места. И будут принимать решения те страны, которые колеблются. Поэтому мы не только площадка, мы являемся пилотным проектом, мы всегда говорили, есть ЕврАзЭС, а зачем Союзное государство? И потом мы договорились о том, что это пилотный проект, эта площадка. Если мы и тут облажаемся, грубо говоря, то ни о каком дальнейшем развитии с Казахстаном, Узбекистаном и речи может не быть. Мы уже потеряли Украину.