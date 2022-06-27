Олег Гайдукевич: «Очень бы хотел кто-то поссорить Беларусь и Россию с Казахстаном. Это была бы мечта»
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.
Петр Петровский, политолог:
Казахстан находится между Китаем и Россией. Где там Америка? Америка в другом полушарии. Прибежит и поможет? Не поможет. Америке важно поджечь Казахстан, превратить его во второй Афганистан, и мы это должны понимать.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы должны понимать еще одну вещь. Для Беларуси крайне важны взаимоотношения с Казахстаном, это колоссальная вещь. И мы здесь должны, и в России тоже, осторожно…
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И подбирать слова надо тоже. Осторожней быть.
Олег Гайдукевич:
Это не значит, что мы не должны критиковать. Должны. Но при этом мы должны понимать, что очень бы хотел кто-то поссорить Беларусь и Россию с Казахстаном. Это была бы мечта. И я не исключаю, что кто-то специально будет пытаться дальше делать.
Кирилл Казаков, СТВ:
В либеральных телеканалах есть авторы, проплаченные Западом.
Олег Гайдукевич:
И тут я хочу опять отметить роль Беларуси. Помните ситуацию с конфликтом России с Турцией? Нас упрекали. Когда нас упрекали, что мы не вмешиваемся в армяно-азербайджанский конфликт? А на мой взгляд, Беларусь в этой ситуации всегда вела себя грамотно. И сейчас. Почему? Беларусь всегда должна оставаться на постсоветском пространстве точкой диалога и принятия решений. И это, самое интересное, выгодно России. Если бы Беларусь вела себя по-другому, это был бы бред. Вспомните турецкий самолет. Российский самолет сбила турецкая ПВО. Нас после этого стали упрекать: почему вы не делаете громкие заявления? Через неделю Россия с Турцией нашли общий язык. Где бы была Беларусь?
Игорь Марзалюк:
Давайте не будем за президента Казахстана определять внешнюю политику Казахстана. Нужно помнить одну вещь. Каждая страна, исходя из тех геополитических реалий, в которых находится, выстраивает свою внешнюю повестку и определяет, кто более важный партнер, а кто менее важный. Для Казахстана очень важен еще и Китай. Существует международное право.
Георгий Гриц, кандидат экономических наук:
Оно уже выброшено в мусорку.
Игорь Марзалюк:
Если мы исповедуем уголовную психологию, считаем, что если кто-то у кого-то отрезал кошелек, то и мы должны отрезать, то это путь в никуда. Я считаю, что мы все равно должны возвращаться к международному праву, понятию базового, фундаментального, в том числе территориальная целостность государства, суверенность и все эти вещи. Иначе это путь в никуда. Что касается казахов, Казахстана, то это очень сложная страна, мы должны с ней поддерживать ровные, человеческие взаимоотношения. У нас очень нормальные человеческие отношения с Казахстаном. Я думаю, то, что ОДКБ сделала в момент мятежа, про это казахи не забыли и не забудут. Только нужно аккуратно…
Олег Гайдукевич:
Но мы должны коллегам подсказывать, что желающих взорвать Казахстан и сделать 5 тысяч километров возле России и Китая нестабильной территорией – это же удар будет и по Китаю, и по России – таких желающих много. Об этом мы говорить должны. Но при этом в чем я согласен? Не забывать, что роль Беларуси – налаживать мосты, и мы это доказали не один раз. И в Азербайджане с Арменией, и в других ситуациях.
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