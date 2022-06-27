Олег Гайдукевич: «Очень бы хотел кто-то поссорить Беларусь и Россию с Казахстаном. Это была бы мечта»

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.

Петр Петровский, политолог:

Казахстан находится между Китаем и Россией. Где там Америка? Америка в другом полушарии. Прибежит и поможет? Не поможет. Америке важно поджечь Казахстан, превратить его во второй Афганистан, и мы это должны понимать.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны понимать еще одну вещь. Для Беларуси крайне важны взаимоотношения с Казахстаном, это колоссальная вещь. И мы здесь должны, и в России тоже, осторожно…

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И подбирать слова надо тоже. Осторожней быть.

Олег Гайдукевич:

Это не значит, что мы не должны критиковать. Должны. Но при этом мы должны понимать, что очень бы хотел кто-то поссорить Беларусь и Россию с Казахстаном. Это была бы мечта. И я не исключаю, что кто-то специально будет пытаться дальше делать.

Кирилл Казаков, СТВ:

В либеральных телеканалах есть авторы, проплаченные Западом.

Олег Гайдукевич:

И тут я хочу опять отметить роль Беларуси. Помните ситуацию с конфликтом России с Турцией? Нас упрекали. Когда нас упрекали, что мы не вмешиваемся в армяно-азербайджанский конфликт? А на мой взгляд, Беларусь в этой ситуации всегда вела себя грамотно. И сейчас. Почему? Беларусь всегда должна оставаться на постсоветском пространстве точкой диалога и принятия решений. И это, самое интересное, выгодно России. Если бы Беларусь вела себя по-другому, это был бы бред. Вспомните турецкий самолет. Российский самолет сбила турецкая ПВО. Нас после этого стали упрекать: почему вы не делаете громкие заявления? Через неделю Россия с Турцией нашли общий язык. Где бы была Беларусь?