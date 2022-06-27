«Никто не независим в этом мире». В чём разница между понятиями «независимость» и «суверенитет»?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы сейчас начали говорить о том, что вдруг резко мы приходили к тому, чтобы изменить или увеличить наши рынки сбыта, потому что Россия одна, а яйца нужно класть в разные корзины. И тут мы приходим к выводу, что наша история нас обратно возвращает только к одной России. Мы не вернемся к тому, что мы – ай-яй-яй – вернулись в одну Россию? А как же остальные рынки – Китай, Индия, страны дальней дуги?

Александр Козлов, экономический аналитик:

Исследования показывают, что в долгосрочной перспективе все равно все рынки выровняются, откроются. Мы не сможем импортозамещать те же микросхемы. Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Это в очень отдаленной перспективе.

Александр Козлов:

Отдаленной, но вместе с тем. Мы не можем создать те предприятия высокотехнологичные, которые сегодня создают средства производства по выпуску микросхем. А они, к сожалению, находятся не у нас. Мы в этом немножко опоздали. Но у нас есть другие преимущества, то есть мы подходим к такому понятию, как «конкурентные преимущества». Мы должны вычленить у себя на рынке конкурентные преимущества и их реализовывать. К примеру, мы говорим про интеграцию, мы говорим про независимость. В чем независимость, в каких вопросах? Если мы говорим про базовый какой-то уровень, тут можно выстроить какую-то независимость. А если мы идем к макротехнологиям с точки зрения экономики, то там независимости ни у кого нет – ни у США, ни у Канады, ни у Японии. Пример: Академия наук лет 15 назад приняла участие в японской программе по запуску спутника к Меркурию. В прошлом году снимки получились, в этом году, в том числе сотрудники Академии наук, получили премию Союзного государства. Группа российских и белорусских ученых. Мы говорим «мы независимые» – так никто не независим в этом мире, по сути. Япония самостоятельно не смогла, Америка не смогла, Канада, Швейцария, Германия… Беларусь тоже тут присоединилась, приняла участие.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Во-первых, давайте не путать независимость и суверенитет. Независимость – это когда твое государство признано на международном уровне как субъект международного права. Суверенитет – это возможность самостоятельно принимать решения в отношении своей внешней и внутренней политики, экономики. Это когда ты сам, твой президентский дворец, твой президент и твой парламент определяют, с кем дружить, какие векторы выстраивать, какую экономическую модель строить и что делать для самореализации своих успешных вещей. Это не противоречит многоуровневой интеграции, просто всегда, к сожалению – таков мир реальный – есть страны… Алена Сырова, СТВ:

Но часто смешивают эти понятия и противопоставляют. Георгий Гриц:

Не смешивают, просто суверенитет – это неоднозначное понятие. Игорь Марзалюк:

Суверенитет – это очень просто. Либо страна действительно самодостаточна в принятии решений, либо она на внешнем управлении. Георгий Гриц:

Ни одной страны в условиях глобализации с полным суверенитетом не существует.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Да простой пример! Звонят из Конгресса США президенту Украины и говорят: «Назначить этого прокурора». Вот это не суверенитет. Кирилл Казаков:

Байден туда приезжал, прокурора назначал. Олег Гайдукевич:

Подождите, подождите! Вот я в чем не согласился. Кто вообще сказал, что экономика – это США и Европейский союз? Георгий Гриц:

А кто сказал? Олег Гайдукевич:

Вот когда мы говорим о санкциях. Что, Китая нет, Индии нет, арабского мира нет, Африки нет? Даже сейчас это миф, что в отношении России…