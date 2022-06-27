Кризис, лесозаготовки, техника. Что обсуждали Александр Лукашенко и делегация из Самары?

Новости Беларуси. Беларуси и России нечего делить, а в условиях давления извне важно искать опору друг в друге. Об этом 27 июня шла речь во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернатором Самарской области России Дмитрием Азаровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск российская делегация привезла символичное подтверждение неразрывной связи двух народов – архивные документы одного из солдат, который освобождал Минск от фашистов. Герой Советского Союза Николай Колычев захоронен в Самарской области. Его судьба вплетена в историю двух стран. Что касается истории наших деловых взаимоотношений, ей уже более 20 лет. За это время удалось воплотить в жизнь немало проектов, в том числе и межправительственных. Но сейчас время требует больше синхронных шагов в экономике. Тему продолжит Ксения Худолей.

Этим утром к монументу Победы несут цветы и венки. Таким символичным жестом делегация Самарской области начинает свой рабочий визит в Беларусь. Пусть на повестке в основном экономические вопросы, без уважения к общему прошлому идти в будущее невозможно. Связь Беларуси и Самарской области куда прочнее, чем может показаться на первый взгляд. В российском регионе проживают почти 10 тысяч наших земляков, да и местные о Беларуси знают не понаслышке (одни получали образование в наших вузах, другие работали и даже жили здесь какое-то время). И в составе самарской делегации есть такие примеры. Словом, границы и расстояние никогда помехой не были.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Полторы тысячи километров между Минском и Самарой – географическая формальность. В отношениях Беларуси и этого российского региона дистанции нет. Общая история и экономические интересы всегда нас крепко связывали. А сейчас время просто требует взять от взаимного потенциала максимум.

Сфер, в которых мы можем наращивать сотрудничество, сейчас как никогда много. Да и показателям есть еще куда стремиться. В 2021 году товарооборот с Самарской областью вырос и составил почти 700 миллионов долларов. В 2022 году цифры ниже – сократился импорт специфических товаров из России. Но курс на импортозамещение и развитие промышленной кооперации может переломить тенденцию. Президент Беларуси сразу обозначает: соседи могут рассчитывать на наши производственные возможности в любой отрасли. Лукашенко – самарской делегации: «Вы не просто близкие нам люди. Вы наши люди». Читать здесь.

Встреча с российской делегацией во Дворце Независимости стала первой после переговоров президентов двух стран. Трансформацию союзной экономики и стратегию импортозамещения в Петербурге лидеры обсудили детально. Есть конкретные проекты и суммы – дело за исполнением. Проволочек в этом вопросе быть не может, подчеркнул Александр Лукашенко. «Из-за стиральных порошков и куска хлеба». Лукашенко вспомнил, как зарождался кризис в Советском Союзе Взаимовыгодных предложений для белорусско-российского партнерства масса. Сотни позиций – от продовольствия до комплектующих. Главное – изучить возможности друг друга и наладить поставки. В более масштабных и долгосрочных проектах также заинтересованы обе стороны. Причем вложенные в них сейчас силы и средства еще долго смогут приносить экономическую отдачу. Один из таких уже обсудили на уровне глав государств. «Без этого ж мы не обойдемся». Лукашенко рассказал, какой его проект понравился Путину

Основное требование Президента к белорусским чиновникам – выполнение всех договоренностей. Да, загруженность высокая, но каждый контракт идет на укрепление экономического фундамента двух стран. Потому и спрос будет под стать ситуации – серьезный. «Замыкание было какое-то». На совещании у Президента обсудили случай с автобусом МАЗ в Петербурге

Очевидно, что сплочение Беларуси и России нравится далеко не всем в медиапространстве. Оттого в сети и появляются подобные истории. Что ж, реальная заинтересованность российских регионов в белорусской технике подтверждает себя новыми и новыми сделками. Самарская делегация не скрывает: к командировке готовились несколько месяцев. Губернатор области рассчитывает, что белорусские компании помогут справиться с трудностями крупнейшему автопроизводителю России «АвтоВАЗу». «Огромное поле деятельности». Чем Беларусь привлекательная для Самарской области? Подробнее.