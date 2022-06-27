Кирилл Казаков: любая война – это не про политику, а про ресурсы. Мы добротой и партнёрством добились тех же ресурсов

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.

Александр Маркевич, председатель Постоянной комиссии по социально-экономическим и правовым вопросам Парламентской ассамблеи ОДКБ, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Здесь метко прозвучало, что кризис – это возможности, поэтому мы должны четко для себя понять, какие нам необходимы возможности. Формируется новая логистика. Логистика связана с нашим Союзным государством. Это возможности для транспортировки тех товаров, традиционный экспорт которых мы всегда осуществляли. Также продовольствие, импортозамещение. В чем заключается импортозамещение? Если мы товары у себя производим, то все равно 70-80 % комплектующих мы будем получать из РФ. Поэтому возможности и у нас, и у них. И будет крепнуть интеграция на этой основе. Это, на мой взгляд, очень важно.

Кирилл Казаков, СТВ:

Любая война – это же ведь не про политику, это про ресурсы. Сильное государство забирает ресурсы у слабого. Союз – это тоже про ресурсы. Вы говорите, что нет ресурсов. Ведь не пойдем же мы войной на Россию. Мы добротой и партнерством добились тех же ресурсов.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Что собой представляет совместное использование ресурсов? Это некий интеграционные экономические общности или транснациональной компании, или межнациональные компании. И КАМАЗ – МАЗ, МЗКТ – «Алмаз-Антей», «Интеграл» – «Ангстрем». Недавно один и второй президенты, по-моему, Лукашенко в своем стиле: хватит болтать, а надо делать.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Слава богу, что за последние несколько месяцев наши президенты продвинули интеграцию больше, чем некоторые чиновники за десять лет. Это помогла ситуация.

Алена Сырова, СТВ:

Очень часто раньше, когда глава нашего государства встречался с Владимиром Путиным, от Александра Лукашенко много звучало о развитии сельхозтехники, сельского хозяйства. А в этот раз, когда наш Президент заговорил о безопасности, Владимир Путин отметил, что все-таки давайте первостепенно вернемся к вопросам поставок калийных удобрений.

Олег Гайдукевич:

Они на одном языке говорят. Это же счастье! Это прекрасно!

Алена Сырова:

Экономика все-таки диктует, что еда важнее.