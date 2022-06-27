Петровский: в Казахстане прошёл референдум. Возникает большой вопрос, не повторится ли там 2022 год через год

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси. Алена Сырова, СТВ:

Если не ошибаюсь, вы вернулись недавно из Казахстана. Кирилл Казаков, СТВ:

Кыргызстана. Алена Сырова:

Но вопрос у меня будет все-таки про Казахстан. Мы говорили о том, что наши союзники в рамках того же ОДКБ, все суверенные независимые страны, объединенные одним Договором о коллективной безопасности. В последнее время часто поднимался вопрос о том, целесообразно ли существование ОДКБ, в частности в связи с отдельными позициями отдельных государств. Понятно, что подразумевался Казахстан. В контексте той ситуации, которая сейчас развивается, мы слышали о том, какую позицию в отношении действий России озвучивало руководство этой страны. В отношении нас нам говорят: «Вот, посмотрите, реально независимые и суверенные, а вы молчите и не оцениваете». Можно ли в принципе сравнивать поведение Беларуси и Казахстана? И честно ли это в рамках того же ОДКБ?