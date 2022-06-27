Петровский: в Казахстане прошёл референдум. Возникает большой вопрос, не повторится ли там 2022 год через год
Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Если не ошибаюсь, вы вернулись недавно из Казахстана.
Кирилл Казаков, СТВ:
Кыргызстана.
Алена Сырова:
Но вопрос у меня будет все-таки про Казахстан. Мы говорили о том, что наши союзники в рамках того же ОДКБ, все суверенные независимые страны, объединенные одним Договором о коллективной безопасности. В последнее время часто поднимался вопрос о том, целесообразно ли существование ОДКБ, в частности в связи с отдельными позициями отдельных государств. Понятно, что подразумевался Казахстан. В контексте той ситуации, которая сейчас развивается, мы слышали о том, какую позицию в отношении действий России озвучивало руководство этой страны. В отношении нас нам говорят: «Вот, посмотрите, реально независимые и суверенные, а вы молчите и не оцениваете». Можно ли в принципе сравнивать поведение Беларуси и Казахстана? И честно ли это в рамках того же ОДКБ?
Петр Петровский, политолог:
Во-первых, я приехал из Кыргызстана и увидел примеры белорусского суверенитета. По улицам Бишкека ездят белорусские автобусы и троллейбусы. За последний год появилась сеть магазинов белорусских продуктов, которые уже стали брендом. Трактор BELARUS знают все, это тоже бренд, и Кыргызстан – наш традиционный покупатель.
Что в отношении Казахстана? Тоже белорусские продукты, тоже белорусская техника. Однако насколько экономика Казахстана суверенна, у меня большой вопрос. Почему? Вы посмотрите, все фирмы, все предприятия, производства добывающие, создающие от 60 до 80 % ВВП Казахстана, и мы увидим, что там британцы, американцы. И у меня возникает вопрос: а позиция на Петербургском международном экономическом форуме – это позиция Казахстана либо позиция этих британских бизнесменов?
Кирилл Казаков:
Суверенен или независим он?
Петр Петровский:
У них недавно прошел референдум. Американцы похлопали этому референдуму, сказали, что правильные все изменения. В 2023 году единый день голосования. И у меня возникает большой вопрос, не повторится ли 2022 год через год в Казахстане. Я поговорил с казахстанской делегацией, и я вижу, что у них в головах обыкновенная каша. Они не понимают, где находится Казахстан, где его место и чего они в принципе хотят. Поэтому я считаю, что ОДКБ еще сыграет свою роль. И элитам Казахстана надо определяться, потому что мир разделяется на коллективный Запад и коллективный Восток.
Коллективный Запад – это все бывшие колониальные страны и те, кто с ними солидаризируется. Коллективный Восток – это те, кого колонизировали или дискриминировали и которые сейчас эмансипируются, пытаются стать реально независимыми, реально суверенными, без потакания, без указания сверху, без указания людей в пробковых шапках, как им жить и как им существовать.
Алена Сырова:
Получается, если заявления позиции в угоду хозяев, тогда да, суверенные.
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