«Все контракты заключаются не на форуме, а до». Зачем же тогда готовят Форум регионов?

Новости Беларуси. Почему Беларусь идет по своему пути? Как работает правило суверенитета и союзничества? Каков реальный вес страны в геополитике? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» в прайм-тайм и обсудят главный вопрос в канун Дня Независимости Беларуси. Кирилл Казаков, СТВ:

У нас на этой неделе пройдет Форум регионов. На мой взгляд, интересна форма. Предположим, председатель Чаусского района весь сейчас в страде и понимает, что у него есть производство, которое нуждается в экспорте. Как бы ему где-то встретить такого человека, которому сильно нужно то, что он делает? Не в интернете же искать, не людей нанимать. Поехал на Форум регионов и нашел таких людей, конкретный, лицо в лицо, разговор. Форум регионов – это все-таки про экономику или про политику?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Экономики без политики, как мы понимаем, не бывает. Но это про отношения, про выстраивание связей и про нахождение путей. Как вы говорите, понять, что я делаю как руководитель данного предприятия. Что я делаю не так? Возможно, у меня есть какие-то наработки, которые сильно кому-то нужны? Я встречу того, кто мне подскажет. Это и есть мозговой штурм или работа экспертных групп, когда говорят и вы понимаете в какой-то момент: точно, я об этом думал, это действительно можно реализовать. Меня просто поражает в данном случае, почему мы раньше этого не делали. Сейчас мы вдруг начали искать. Раньше сколько мы нашим студентам всегда повторяли одно слово волшебное – диверсификация. Нам что говорили наши студенты, особенно второе высшее? «Да Россия так близко, зачем нам куда-то поворачиваться и что-то делать?» Почему руководители предприятий так медленно поворачивались к этим возможностям и их реализовывали?

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

Я вам отвечу как экономист экономисту. Есть такое понятие, как маржинальность. Потому что российский рынок был самым маржинальным по разным причинам. Зачем ехать и терять? Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Опять человеческий фактор! Есть директор завода, ввели санкции, и он поехал на следующий день шевелиться и искать новые рынки сбыта. А есть – сидит и отчеты в министерство продолжает писать. А если говорить о Форуме регионов, вот государство помогает. Если он вообще спит в кабинете, ему прямо привезли, он в Гродно, он будет хоть чем-то заниматься.