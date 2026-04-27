Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район

Тема, которая напрямую влияет и на экономику, и на продовольственную безопасность, – речь об эффективности в сельском хозяйстве. Именно на этом были сделаны акценты во время рабочей поездки Президента в Наровлянский район. Маршрут показательный: от конкретных объектов до системных выводов для всей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральная точка – молочно-товарная ферма «Будки» в экспериментальном хозяйстве «Криничная». Объект, созданный в рамках программы по преодолению последствий Чернобыльской аварии, демонстрирует устойчивую модель развития. Но ключевой вопрос звучит иначе: какова цена вопроса. Глава государства ставит предельно четкую задачу снижать стоимость строительства, уходить от избыточных решений и пересматривать подход к ценообразованию в агросекторе. Большая командировка Президента на Гомельщину из одной недели плавно перетекла в новую. В центре внимания Президента 27 апреля Наровля и окрестности. Стартанули с базы – АПК.

– Ну что ты тут нового-то хочешь?

– Ферму, которую строим.

– Ферму нам не надо строить, нам надо комплексы, а не ферму.

– Вторую очередь комплекса.

– С полным циклом комплекс, как вы поручали построить.

– Сколько у нас на землях Наровлянского района будет комплексов?

– Еще мы построим два комплекса.

Локация № 1 – экспериментальная база «Криничная», точнее, ее часть – молочно-товарный комплекс. Крупный МТК, относительно новый. Здесь еще пахнет краской, функциональный и добротный. Такому и позавидовать можно. Президент обращает внимание на детали. Тем более что идеальный комплекс пока так и не найден.

– Видишь, у них там какие-то навесы.

– Это для сена, хорошие навесы.

– Но ты пример с них не бери в этом плане.

– Век живи – век учись. Корректируем каждый комплекс. Сейчас делаем больше бетона, и сено храним в рулонах или накрываем. Навесы такие не строим.

– Деньги надо считать.

– 9 тысяч молока доят на корову. Отдача, значит, есть от этих вложений.

– Ну, значит, надо уходить от дотации со стороны государства. Пускай у него в бюджете эти деньги останутся. Зачем в железобетон солому класть?

Вопрос не в том, что кому-то чего-то жалко. Дело в балансе. Да и жалко тоже тратить чрезмерно на то, что можно удешевить, и ресурсы направить на другое. Где-где, а на Полесье есть над чем работать. Потому не должно быть перекосов: где-то плохо, а где-то дворцы. Речь не только о МТК, но и о развитии региона в целом. Лукашенко рассказал о возвращении в оборот пострадавших земель Полесья. Президенту показали условия содержания коров. Здесь сейчас 927 голов. 600 из них относятся к молочному стаду. Масштаб соответствующий. Но плюс ли это? Глава государства не раз и не два задавал вопрос о целесообразности подобных строений. Повторил и сегодня. Понятно, кто-то может себе позволить такую роскошь из железобетона, но ведь далеко не все. Этот пример явно не для массового копирования по стране.

Ну очень дорогой комплекс, конечно. Шикарный комплекс. Такие мы везде не построим. Ну и отдача должна быть. Президенту всякий раз, когда он заводит этот разговор, пытаются парировать: мол, что такого, если есть возможность вкладываться? Или если при таких вложениях готовы гарантировать государству соответствующую отдачу. Но соль в понимании, в подходе, который должен быть разумным. Лукашенко ставит задачу удешевлять стоимость строительства МТК.

Пример сбалансированного подхода оказался не так уж и далеко. До площадки «Совхоза-комбината «Заря» ехали через деревеньки и ухоженные поля не больше 15 минут. Продукцию «Зари» вы наверняка хоть раз, но пробовали. Уделили ей внимание и сегодня, но прежде разговор о сохранности сырья – кормов.

– Юрий Витольдович, ты сделал рукава?

– Да, это БЗПИ. Очень хорошие, качественные рукава. Мы с ними, можно сказать, дорабатывали. Сейчас ничем не отличаются по плотности.

– Ну и хотели показать: сухая кукуруза, плющенная. Вот такая кукуруза. Разница в себестоимости 100 рублей.

– Готовая, высушенная здесь дешевле. Поедаемость хорошая?

– Хорошая, да. У нас же здесь свинокомплекс на жидком кормлении, поэтому мы запариваем. Запариваем при 80 градусах.

– Ну ты в основном свиней или всех: и коров?

– И коров тоже. Коров, быков – всех.

– Отличный, технология хорошая.

– В четыре раза в этом году увеличили плющение. И будем еще увеличивать.

– Правильно, для тебя при таких посевах и ориентации на кукурузу.

– Погода не так влияет. Под мастерские, кстати, адаптировали здание бывшего курятника. Отапливают его дровами, технологичнее бы паллетами, конечно, но это нюансы. Глобально же глава государства доволен, довольны и те, кто здесь работает.

– Один из лучших в Наровлянском районе токарь.

– Почему один? Он лучший.

– Лучший, да.

– Молодец, спасибо. Но он должен учить пару человек еще. Это для нас очень важно. Но у меня-то есть гвардия, а у тебя?

– У нас практиковалось, учеников мы брали. Не было потом возможности обучать. Училища эти все развалились, и нам ставили ребят.

– Ты должен своих деревенских присматривать. Вот кого ты видишь – поставил рядом. Тема о преемниках раскрыта по горячим следам.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Сложно вообще преемника воспитать? Борис Ткачев, токарь «Совхоза-комбината «Заря»:

Я думаю, это от природы, человеку если дано. Я таких вижу, у которых инженерная мысль должна быть, конструкторская мысль обязательно. С такими легко работать, их легко научить.

О профессиональных секретах в Наровле, а конкретно на «Красном мозырянине», который здесь расположен, знают все. Предприятие открыли в 1913-м, с тех пор здесь специализируются на сладостях. Самая известная конфета «Коровка» тоже отливается здесь. Ее рецепт, неизменный семь десятилетий и неизменно любимый. – Коровка. Закупаем только у «Мозырянина».

– Да, ее рецепт не менялся с 1947 года, и она до сих пор изготавливается на сливочном масле натуральном. И вся наша продукция изготавливается на натуральном белорусском сырье.

Но не «Коровкой» единой, 150 наименований продукции. В рамках реализации программы «Один район, один проект» здесь нарастили мощности производства ирисок. Вложили 4,5 миллиона рублей, увеличили штат, и результат порадовал. Президенту провели экскурсию по цеху, где делают ирис. Лукашенко побывал на фабрике «Красный мозырянин».

Сладкая точка в сегодняшнем визите могла бы быть, но главе государства предложили продегустировать местную мясную продукцию. А после наглядно показали, каким несладким был путь к тому, чтобы эти земли стали, если не конфеткой, то близко.