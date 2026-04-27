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Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район

27 апреля 2026 16:50
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Тема, которая напрямую влияет и на экономику, и на продовольственную безопасность, – речь об эффективности в сельском хозяйстве. Именно на этом были сделаны акценты во время рабочей поездки Президента в Наровлянский район. Маршрут показательный: от конкретных объектов до системных выводов для всей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральная точка – молочно-товарная ферма «Будки» в экспериментальном хозяйстве «Криничная». Объект, созданный в рамках программы по преодолению последствий Чернобыльской аварии, демонстрирует устойчивую модель развития.

Но ключевой вопрос звучит иначе: какова цена вопроса. Глава государства ставит предельно четкую задачу снижать стоимость строительства, уходить от избыточных решений и пересматривать подход к ценообразованию в агросекторе. 

Большая командировка Президента на Гомельщину из одной недели плавно перетекла в новую. В центре внимания Президента 27 апреля Наровля и окрестности. Стартанули с базы – АПК. 

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-2

– Ну что ты тут нового-то хочешь? 
– Ферму, которую строим. 
– Ферму нам не надо строить, нам надо комплексы, а не ферму.
– Вторую очередь комплекса. 
– С полным циклом комплекс, как вы поручали построить.
– Сколько у нас на землях Наровлянского района будет комплексов? 
– Еще мы построим два комплекса.

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-4

Локация № 1 – экспериментальная база «Криничная», точнее, ее часть – молочно-товарный комплекс. Крупный МТК, относительно новый. Здесь еще пахнет краской, функциональный и добротный. Такому и позавидовать можно. Президент обращает внимание на детали. Тем более что идеальный комплекс пока так и не найден.

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-6

– Видишь, у них там какие-то навесы.
– Это для сена, хорошие навесы.
– Но ты пример с них не бери в этом плане.
– Век живи – век учись. Корректируем каждый комплекс. Сейчас делаем больше бетона, и сено храним в рулонах или накрываем. Навесы такие не строим.
– Деньги надо считать. 
– 9 тысяч молока доят на корову. Отдача, значит, есть от этих вложений.
– Ну, значит, надо уходить от дотации со стороны государства. Пускай у него в бюджете эти деньги останутся. Зачем в железобетон солому класть?

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-8

Вопрос не в том, что кому-то чего-то жалко. Дело в балансе. Да и жалко тоже тратить чрезмерно на то, что можно удешевить, и ресурсы направить на другое. Где-где, а на Полесье есть над чем работать. Потому не должно быть перекосов: где-то плохо, а где-то дворцы. Речь не только о МТК, но и о развитии региона в целом.

Лукашенко рассказал о возвращении в оборот пострадавших земель Полесья.

Президенту показали условия содержания коров. Здесь сейчас 927 голов. 600 из них относятся к молочному стаду. Масштаб соответствующий. Но плюс ли это? Глава государства не раз и не два задавал вопрос о целесообразности подобных строений. Повторил и сегодня. Понятно, кто-то может себе позволить такую роскошь из железобетона, но ведь далеко не все. Этот пример явно не для массового копирования по стране.

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-10

Ну очень дорогой комплекс, конечно. Шикарный комплекс. Такие мы везде не построим. Ну и отдача должна быть.

Президенту всякий раз, когда он заводит этот разговор, пытаются парировать: мол, что такого, если есть возможность вкладываться? Или если при таких вложениях готовы гарантировать государству соответствующую отдачу. Но соль в понимании, в подходе, который должен быть разумным.

Лукашенко ставит задачу удешевлять стоимость строительства МТК.

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-12

Пример сбалансированного подхода оказался не так уж и далеко. До площадки «Совхоза-комбината «Заря» ехали через деревеньки и ухоженные поля не больше 15 минут. Продукцию «Зари» вы наверняка хоть раз, но пробовали. Уделили ей внимание и сегодня, но прежде разговор о сохранности сырья – кормов.

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-14

– Юрий Витольдович, ты сделал рукава?
– Да, это БЗПИ. Очень хорошие, качественные рукава. Мы с ними, можно сказать, дорабатывали. Сейчас ничем не отличаются по плотности.

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-16

– Ну и хотели показать: сухая кукуруза, плющенная. Вот такая кукуруза. Разница в себестоимости 100 рублей.
– Готовая, высушенная здесь дешевле. Поедаемость хорошая?
– Хорошая, да. У нас же здесь свинокомплекс на жидком кормлении, поэтому мы запариваем. Запариваем при 80 градусах.
– Ну ты в основном свиней или всех: и коров?
– И коров тоже. Коров, быков – всех.

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-18

– Отличный, технология хорошая. 
– В четыре раза в этом году увеличили плющение. И будем еще увеличивать.
– Правильно, для тебя при таких посевах и ориентации на кукурузу. 
– Погода не так влияет.

Под мастерские, кстати, адаптировали здание бывшего курятника. Отапливают его дровами, технологичнее бы паллетами, конечно, но это нюансы. Глобально же глава государства доволен, довольны и те, кто здесь работает.

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-20

– Один из лучших в Наровлянском районе токарь. 
– Почему один? Он лучший. 
– Лучший, да. 
– Молодец, спасибо. Но он должен учить пару человек еще. Это для нас очень важно. Но у меня-то есть гвардия, а у тебя? 

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-22

– У нас практиковалось, учеников мы брали. Не было потом возможности обучать. Училища эти все развалились, и нам ставили ребят.
– Ты должен своих деревенских присматривать. Вот кого ты видишь – поставил рядом.

Тема о преемниках раскрыта по горячим следам. 

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-24

Алена Сырова, политический обозреватель:
Сложно вообще преемника воспитать? 

Борис Ткачев, токарь «Совхоза-комбината «Заря»:
Я думаю, это от природы, человеку если дано. Я таких вижу, у которых инженерная мысль должна быть, конструкторская мысль обязательно. С такими легко работать, их легко научить.

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-26

О профессиональных секретах в Наровле, а конкретно на «Красном мозырянине», который здесь расположен, знают все. Предприятие открыли в 1913-м, с тех пор здесь специализируются на сладостях. Самая известная конфета «Коровка» тоже отливается здесь. Ее рецепт, неизменный семь десятилетий и неизменно любимый.

– Коровка. Закупаем только у «Мозырянина».
– Да, ее рецепт не менялся с 1947 года, и она до сих пор изготавливается на сливочном масле натуральном. И вся наша продукция изготавливается на натуральном белорусском сырье.

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-28

Но не «Коровкой» единой, 150 наименований продукции. В рамках реализации программы «Один район, один проект» здесь нарастили мощности производства ирисок. Вложили 4,5 миллиона рублей, увеличили штат, и результат порадовал. Президенту провели экскурсию по цеху, где делают ирис.

Лукашенко побывал на фабрике «Красный мозырянин».

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-30

Сладкая точка в сегодняшнем визите могла бы быть, но главе государства предложили продегустировать местную мясную продукцию. А после наглядно показали, каким несладким был путь к тому, чтобы эти земли стали, если не конфеткой, то близко.

Время считать затраты – Лукашенко дал четкий сигнал аграриям. Рабочая поездка в Наровлянский район-32

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Гомель для меня всегда был родным местом, и Гомельская область. Сколько тут здоровья и сил потрачено и решений таких сложных, которые не все сразу понимали, а потом соглашались. Так что, Иван Иванович, если ты приведешь область в порядок, как возле Припяти, где я летал, это будет тоже подвиг.

От остальных героизма не требуется. Подытоживая, Президент во всем просит строго соблюдать технологию. Актуально в посевную. И настоятельно в ходе большой командировки Александр Лукашенко неоднократно акцентировал внимание и попросил считать деньги. Не только свои, но и государственные, как кровные. Тогда не будет желания ими сорить, вкладываясь в излишества. Но будет настрой распоряжаться ими настолько эффективно, чтобы знать, что эти излишества можешь себе позволить.

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# Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента # Предприятия Беларуси # Сельское хозяйство

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