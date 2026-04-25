Лукашенко ориентирует на оптимизацию учреждений здравоохранения

Александр Лукашенко ориентирует на выстраивание системы здравоохранения с учетом конкретных задач и потребностей регионов. Об этом шла речь во время посещения Президентом Петриковской центральной районной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом структура Петриковской ЦРБ включает сеть подразделений: несколько участковых больниц, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории врача общей практики. Во время доклада Президент обратил внимание на эффективность такой организации работы. Ключевой вопрос – насколько она оправдана и отвечает реальным потребностям жителей. Подход должен основываться на целесообразности и рациональном использовании ресурсов.

Глава государства ознакомился с работой акушерско-гинекологического корпуса медучреждения. Его возвели в начале 90-х, а в 2020-2021-м провели капитальный ремонт с модернизацией, оснастили современным оборудованием. Здесь функционируют профильное отделение, кабинеты специалистов, амбулаторная операционная, родильный зал и кабинет кардиотокографии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С вашей точки зрения, не излишняя эта структура?

– Учитывая протяженность района, от города до крайней точки района приблизительно 70 километров, я считаю, что эта структура на сегодняшний день не излишняя. Это вот как раз то, что мы имеем, то, что необходимо.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Набирает оборот передвижной ФАП – в области их 26, и в этом году 7 запускаем.

Александр Лукашенко:

Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги, сконцентрировали их у него. И то, что нам не надо, то не надо. Я для себя делаю вывод. Нет министра здравоохранения, он в этом разбирается. Надо поручить ему, чтобы он еще раз прошелся по стране и посмотрел, где нам что надо, где не надо. Ну, бюджетные деньги, никто же их не считает.

Иван Крупко:

Ну, это согласовывается.

Александр Лукашенко:

Ну, ему какая разница, где, что будет и так далее. Мало руководителей районных больниц, которые умеют считать чужие деньги. Ну, это же деньги. И ему денег лишних нет. Ему надо было бы оптимизироваться где-то. Поэтому вместе надо посмотреть, где надо. Может, где-то и добавить надо ФАПы эти и так далее, участковые больницы. Ну, побуду, так неожиданно в какой-то больнице посмотрю, чем они сейчас занимаются.

Иван Крупко:

Александр Григорьевич, вы правы на 100 %.