Лукашенко ориентирует на оптимизацию учреждений здравоохранения

Александр Лукашенко ориентирует на выстраивание системы здравоохранения с учетом конкретных задач и потребностей регионов. Об этом шла речь во время посещения Президентом Петриковской центральной районной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства ознакомился с работой акушерско-гинекологического корпуса медучреждения. Его возвели в начале 90-х, а в 2020-2021-м провели капитальный ремонт с модернизацией, оснастили современным оборудованием. Здесь функционируют профильное отделение, кабинеты специалистов, амбулаторная операционная, родильный зал и кабинет кардиотокографии.
В целом структура Петриковской ЦРБ включает сеть подразделений: несколько участковых больниц, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории врача общей практики. Во время доклада Президент обратил внимание на эффективность такой организации работы. Ключевой вопрос – насколько она оправдана и отвечает реальным потребностям жителей. Подход должен основываться на целесообразности и рациональном использовании ресурсов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С вашей точки зрения, не излишняя эта структура?
– Учитывая протяженность района, от города до крайней точки района приблизительно 70 километров, я считаю, что эта структура на сегодняшний день не излишняя. Это вот как раз то, что мы имеем, то, что необходимо.
Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
Набирает оборот передвижной ФАП – в области их 26, и в этом году 7 запускаем.
Александр Лукашенко:
Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги, сконцентрировали их у него. И то, что нам не надо, то не надо. Я для себя делаю вывод. Нет министра здравоохранения, он в этом разбирается. Надо поручить ему, чтобы он еще раз прошелся по стране и посмотрел, где нам что надо, где не надо. Ну, бюджетные деньги, никто же их не считает.
Иван Крупко:
Ну, это согласовывается.
Александр Лукашенко:
Ну, ему какая разница, где, что будет и так далее. Мало руководителей районных больниц, которые умеют считать чужие деньги. Ну, это же деньги. И ему денег лишних нет. Ему надо было бы оптимизироваться где-то. Поэтому вместе надо посмотреть, где надо. Может, где-то и добавить надо ФАПы эти и так далее, участковые больницы. Ну, побуду, так неожиданно в какой-то больнице посмотрю, чем они сейчас занимаются.
Иван Крупко:
Александр Григорьевич, вы правы на 100 %.
Большую роль в развитии Петрикова играет «Беларуськалий». В районе работает горно-обогатительный комплекс предприятия, который положительно влияет не только на экономику, но и на формирование социальной инфраструктуры. Пример тому – ясли-сад №2. Учреждение открыли в 2021 году, оно рассчитано на 240 мест. Сейчас здесь функционируют 8 групп, которые посещают более 160 детей. В детском саду созданы все необходимые условия: есть бассейн, музыкальный и спортивный залы, а также специализированные игровые пространства для детей. Александр Лукашенко ознакомился с работой учреждения и пообщался с воспитанниками.
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