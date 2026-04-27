Дни культуры Таджикистана в Минске предваряют открытие уникальной выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке Беларуси представили работы таджикских художников. В экспозицию вошло 38 картин, их тематическая направленность – абстракция, национальные мотивы и свойственный им колорит. Искусство Таджикистана – мост между прошлым и будущим, Востоком и Западом, традициями и современностью.

Марат Марков, министр культуры Беларуси: Если вы посмотрите вот эти картины, вы же понимаете прекрасно, в них отражено то, что важно и ценно для каждого человека. В принципе, то есть дом, родная земля, родная природа, которая действительно красивая. Если смотреть на таджикскую, она отличается, конечно, от белорусской. Я всегда за то, чтобы подобного рода выставки проходили у нас, потому что мы погружаемся в мир, который немножко отличается от нашего. И в то же время он является очень ценным, очень важным.

Эрадж Алимов, художник (Таджикистан):

Здесь в основном художники Таджикистана известные и молодые. Тематика в целом – пейзажи Таджикистана, натюрморты. Палитра наша очень солнечная и красочная.

Дни культуры Таджикистана в Беларуси продлятся до конца апреля, охватив Минск и другие регионы. Сотрудничество между нашими странами развивается давно и успешно. В 2024 году Дни культуры Беларуси прошли в Душанбе.