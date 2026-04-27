Александр Лукашенко ставит задачу удешевлять стоимость строительства МТК. Такое поручение Президент дал сегодня, 27 апреля, во время посещения молочно-товарной фермы «Будки» экспериментальной базы «Криничная» в Наровлянском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее ввели в эксплуатацию в 2024 году в рамках государственной программы по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Стоимость объекта составила более 25 миллионов рублей. Сейчас здесь содержится около 900 животных, из них 600 – это дойное стадо. В целом по Гомельской области активно развивается сеть молочно-товарных комплексов. За последние годы в регионе построены 22 таких объекта и работа эта не прекращается. Президент ориентирует: подход должен быть рациональным – все делать технологично, но без излишеств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорого, конечно, дорого. Надо стараться удешевлять. – Будем стараться, чтобы окупилось. Рентабельность молока – 27 %. Александр Лукашенко:

Нам надо придумать схему, чтобы они «зубами грызли цену». Надо считать деньги. Это очень дорогой комплекс. Ну, можно сказать, он же за свои деньги это сделал. Но тоже вопрос, как за свои, если мы датируем сельское хозяйство. Все равно надо экономить. Но еще раз говорю, вот эти так называемые «чернобыльские земли», мы выработали определенную схему, систему. Надо смотреть на район, на земли, количество гектар этих, и строить комплекс. Потому что вокруг комплекса всегда будет нормальная обстановка. Корма нужны, будут обрабатывать нормально земли. Ну и сохранность – это вопрос.