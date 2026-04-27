За Европейскую неделю иммунизации в Минском районе вакцинировались около 2,5 тыс. человек

В Минском районе около 2,5 тысячи человек сделали прививки во время Европейской недели иммунизации. Вакцинация доступна и детям, и взрослым. Как на бесплатной, так и платной основе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С 2025 года в национальный календарь прививок успешно введены новые позиции. Все дети до года прививаются от пневмококковой инфекции, а девочки в 11 лет – от вируса папилломы человека. Уже более 80 % целевой категории получили эту прививку. Весной особенно актуальна вакцинация против клещевого энцефалита, которая состоит из нескольких этапов.

Любовь Дроздова, жительница Минского района: Нам уже годик, и все прививки, которые были положены по плану, мы сделали. Точно так же, как и я, у меня все прививки тоже сделаны. Хочу, чтобы ребенок был здоров и никаких болезней не знал.

Анна Нарбут, врач-эпидемиолог Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В нашей стране благодаря непрерывной иммунизации значительно снизились уровни вакциноуправляемых инфекций. И поддержать это эпидблагополучие возможно только при активной позиции каждого из нас. Также расширены контингенты вакцинации против пневмококковой инфекции. Это все дети с двухмесячного возраста, а также введена бустерная вакцинация против коклюша в 6 лет. И дальнейшая работа по совершенствованию национального календаря продолжается.

В Минской центральной районной клинической больнице привиться можно в любой из 24 амбулаторных подразделений и в 10 поликлиниках.