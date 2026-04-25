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Лукашенко: лучшие спортсмены появляются в небольших городах и райцентрах

25 апреля 2026 13:40
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Пример эффективного и положительного взаимодействия местной власти с промышленным гигантом. Так Президент Беларуси назвал Петриков, где сегодня, 25 апреля, глава государства продолжил большую командировку по Гомельской области. Президент посетил Петриковскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: лучшие спортсмены появляются в небольших городах и райцентрах-2

Александр Лукашенко ознакомился с работой акушерско-гинекологического корпуса медучреждения. Его возвели в начале 90-х, а в 2020-2021-м провели капитальный ремонт с модернизацией, оснастили современным оборудованием. Здесь функционируют профильное отделение, кабинеты специалистов, амбулаторная операционная, родильный зал и кабинет кардиотокографии.

В целом структура Петриковской ЦРБ включает сеть подразделений: несколько участковых больниц, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории врача общей практики. Во время доклада Президент обратил внимание на эффективность такой организации работы. Ключевой вопрос – насколько она оправдана и отвечает реальным потребностям жителей. Подход должен основываться на целесообразности и рациональном использовании ресурсов.

Лукашенко ориентирует на оптимизацию учреждений здравоохранения.

Лукашенко: лучшие спортсмены появляются в небольших городах и райцентрах-4

Большую роль в развитии Петрикова играет «Беларуськалий». В районе работает горно-обогатительный комплекс предприятия, который положительно влияет не только на экономику, но и на формирование социальной инфраструктуры. Президент посетил ясли-сад, находящийся под шефством калийного гиганта. Учреждение открыли в 2021 году, оно рассчитано на 240 мест. Сейчас здесь функционируют 8 групп, которые посещают более 160 детей. Александр Лукашенко ознакомился с работой учреждения и пообщался с воспитанниками.

Лукашенко: лучшие спортсмены появляются в небольших городах и райцентрах-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Ой, сколько у нас гимнастов и гимнасток будет, а?

– Да! 

Александр Лукашенко:
Чемпионы мира будущие.

Надеемся. 

Александр Лукашенко:
А что надеяться? Вам надо вырастить. 

Мы будем стараться. Я надеюсь, и думаю, что есть спортсмены будущие.

Александр Лукашенко:
Самые спортсмены у нас, к сожалению или к радости, в небольших городках, в районных центрах. 

– Да, будущая гордость нашей страны. 

Александр Лукашенко:
Ну, дай бог.

В детском саду созданы все необходимые условия – есть бассейн, музыкальный и спортивный залы, а также специализированные игровые пространства для детей.

# Александр Лукашенко

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