Лукашенко: лучшие спортсмены появляются в небольших городах и райцентрах

Пример эффективного и положительного взаимодействия местной власти с промышленным гигантом. Так Президент Беларуси назвал Петриков, где сегодня, 25 апреля, глава государства продолжил большую командировку по Гомельской области. Президент посетил Петриковскую центральную районную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко ознакомился с работой акушерско-гинекологического корпуса медучреждения. Его возвели в начале 90-х, а в 2020-2021-м провели капитальный ремонт с модернизацией, оснастили современным оборудованием. Здесь функционируют профильное отделение, кабинеты специалистов, амбулаторная операционная, родильный зал и кабинет кардиотокографии. В целом структура Петриковской ЦРБ включает сеть подразделений: несколько участковых больниц, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории врача общей практики. Во время доклада Президент обратил внимание на эффективность такой организации работы. Ключевой вопрос – насколько она оправдана и отвечает реальным потребностям жителей. Подход должен основываться на целесообразности и рациональном использовании ресурсов. Лукашенко ориентирует на оптимизацию учреждений здравоохранения.

Большую роль в развитии Петрикова играет «Беларуськалий». В районе работает горно-обогатительный комплекс предприятия, который положительно влияет не только на экономику, но и на формирование социальной инфраструктуры. Президент посетил ясли-сад, находящийся под шефством калийного гиганта. Учреждение открыли в 2021 году, оно рассчитано на 240 мест. Сейчас здесь функционируют 8 групп, которые посещают более 160 детей. Александр Лукашенко ознакомился с работой учреждения и пообщался с воспитанниками.