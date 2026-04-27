Надо возрождать! Лукашенко о возвращении в оборот пострадавших земель Полесья

Необходимо возвращать пострадавшие земли после аварии на ЧАЭС в сельхозоборот. Об этом шла речь во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Наровлянский район. В центре внимания – экономическое развитие региона. Глава государства сегодня, 27 апреля, посетил ряд предприятий, в том числе молочно-товарную ферму «Будки» экспериментальной базы «Криничная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее ввели в эксплуатацию в 2024 год в рамках государственной программы по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Президент отметил, такие комплексы нужны, но их возведение должно идти более рациональным путем – без лишних затрат. Подобные объекты важны не только с точки зрения развития сельского хозяйства. Это вклад в продовольственную безопасность страны, экспортный потенциал и занятость людей. Речь шла не только об активном строительстве современных МТК на Полесье, но и об еще одной важной задаче – вовлечении пострадавших земель в сельхозоборот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы же прирезаем земли каждый год постоянно, якобы были грязные, очистили. Ну, по науке делаем.

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

1300 гектаров за этот год.

Александр Лукашенко:

Если вы будете хозяйствовать на земле так, как вот я говорил уже, и мелиоративные работы вы провели, за Припятью здесь идеальный. Вообще для страны, не только для припятских районов. Для страны это очень высокий уровень земледелия на этих землях. Очень высокий уровень. Если это так везде.

Иван Крупко:

Делаем все, чтобы было так везде. Понятно, что еще есть над чем работать.

Александр Лукашенко:

Надо делать. И он прав, что без органики жить невозможно. Тем более, вы же кукурузу сеете. Органика нужна. Органика – это скот. Надо возрождать эти земли.