Полесье станет эталоном АПК – Лукашенко оценил новую ферму в Лясковичах

Продолжается большая командировка Президента на юг страны. 26 апреля в центре внимания Петриковский район и хозяйство «Агро-Лясковичи». Еще прошлой осенью здесь же глава государства поставил жесткую задачу построить молочно-товарный комплекс современно, быстро и, главное, без «дворцовой» помпезности. И вот сегодня инспекция готового результата. Александр Лукашенко оценил построенное. Объемы, вентиляция, технологичность – все на уровне, и по стоимости вписались. О том, как Полесье становится эталоном аграрной бережливости и почему опыт Лясковичей теперь будут тиражировать по всей стране, расскажем в программе «Неделя» на СТВ.

Для контекста и справки. «Агро-Лясковичи», предприятие на территории Петриковского района и находится в ведении Управделами Президента Беларуси. И одно, и другое накладывает особый отпечаток на работу. Об особых землях, которые при должной обработке могут служить отличной кормовой базой для животных, и так очевидно. Потому сосредоточимся на молочно-товарном комплексе. В октябре 2025 года Александру Лукашенко, который в этих местах бывает минимум раз в год, показали процесс строительства опытного МТК, оптимального и из местных материалов. Лукашенко оценил ход строительства МТК из деревянных конструкций.

Полгода спустя здесь все выглядит вот так. За 9 месяцев с начала строительства возвели конструкции, необходимые для комфортного содержания коров. Возвести возвели, но задачу Президент ставил куда более широкую и сегодня о ней напомнил.

– Если сопоставить по стоимости технологии этот и тот, что вы строить решили, ты бы все-таки выбрал то, что строишь. Но не этот.

– Этот получается дороже, конструкция...

– Я говорю, но не этот.

Но, не получив однозначного ответа, пришлось сказать совсем прямо. Итак, дано. – Журналистам. Алена, ты была?

– Не была, но видела.

– Да, не была, но видела. Надо было быть. Многие журналисты в том числе видели, что мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс. Ну, может, в какой-то степени как образец. Поэтому мы сюда приехали где-то через полгода, посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание. Вот мы посмотрим. Он сразу показал телятник. Хороший или плохой, не знаю. Что вы крутите-вертите? Вы мне скажите цену этого, цену того. Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Я вам заявляю ответственно. Мы построили в прошлом году 50 телятников, они вышли от 230 тысяч до 300. Но мы строили хозспособом. Здесь строила строительная организация, плюс 20 % налогов, которые она заплатила.

Конкретно стали разбираться и пришли к выводу, что в процессе строительства все же удалось сэкономить. Металлоконструкции заменили на древесину, где можно. Но да, такой проект, конечно, не может быть типовым и абсолютно точно не нужен каждому хозяйству. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужно просчитать: цена, где возьмем деньги (подробности).

Что есть технология конкретно здесь? Из деталей. Домики в профилактории – на колесиках, чтобы удобно было убирать и дезинфицировать. Само пространство без лишних перегородок и столбов с той же целью. Все это похвально. И глобально глава государства не отрицает таких возможностей. Были бы они, и не был бы эффект от вложений перечеркнут нечеловеческим фактором.

Александр Лукашенко:

Не дай бог пал теленок. Это разборки были серьезные. И даже в мое время, когда я был руководителем. А сейчас у нас у Крупко Ивана Ивановича, то есть у тебя (видел фотографию Герасимова?), разбросаны эти телята.

– Уже в СИЗО тот, который виновен.

– Ну в СИЗО – правильно сделал. Это же безобразие. А где эти документы твои? Это я хотел журналистам показать только одну фотографию, чтобы они понимали, что у меня это бешенство не от того, что характер у меня такой вздорный. Чтобы они посмотрели, они с ума сойдут. Особенно городские.

– В этом же хозяйстве вчера нашли еще два места. Речь о материалах, которые Александру Лукашенко передали в преддверии его большой командировки в Гомельскую область. О материалах уголовного дела. И вот их часть. Внимание, если вы впечатлительны, то закройте глаза.

Президент же на это глаза закрывать не станет и вранья не потерпит. Любое приукрашивание чревато. Это просто напоминание.

И по мере того, как портилось настроение, а как иначе после таких тем, портилась и погода. Под шквалистым ветром Александра Лукашенко подробно информировали о материалах, использованных в строительстве. Но из этого мало что было слышно. Укрылись от непогоды за разговором о будущем животноводства в целом и в этом регионе в частности. Глава государства видит его в выращивании мясных пород в том числе. Лукашенко ставит задачу более активно развивать мясное животноводство.

Судя по антуражу, чистоте и спокойствию животных, молочные породы в «Агро-Лясковичах» тоже умеют лелеять. Коровник пока кажется излишне большим. Он заполнен не полностью. И, возможно, зимой будет трудно соблюдать комфортную температуру. Но это только на первый взгляд. От частности к глобальному в завершение визита. Животноводство – вершина, а что с базой?

Александр Лукашенко:

Полесье возродить в сельском хозяйстве – это только поднимая плодородие. Потому что мы построили, шикарно все, но все же из земли. Не зря же Юрий Викторович: землю не забирайте у меня. Все берите, только землю не забирайте. Понимает.

Юрий Викторович Назаров тему, заводящую в могилевский Городец, увел в сторону не менее близких «Агро-Лясковичей» и напоминания Президенту о выполнении обещаний. – Что с шампанским делать будем? Вы сказали: шампанское по окончании фермы.

– Так еще же не конец.

– Уже все, конец.

– Да? Ну так наливай. Обещал, значит, будем выполнять.