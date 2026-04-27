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Лукашенко побывал на фабрике «Красный мозырянин»

27 апреля 2026 13:43
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Продолжается большая командировка Александра Лукашенко в Гомельскую область. Президент сегодня, 27 апреля, работает в Наровлянском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко побывал на фабрике «Красный мозырянин»-2

Глава государства побывал на кондитерской фабрике «Красный мозырянин». Здесь реализуются два инвестиционных проекта в рамках инициативы «Один район – один проект»: модернизация ирисного производства и обновление конфетно-мармеладного цеха с установкой автоматизированной линии по выпуску пастилы. Президент посетил один из обновленных цехов и оценил не только масштабы проведенной модернизации, но и производимую продукцию. 

Лукашенко побывал на фабрике «Красный мозырянин»-4

– Вкус знакомый всем с детства. Мы используем классическую технологию, рецептуру, которую не меняем уже более 80 лет. Только натуральные ингредиенты: сливочное масло, сгущенное молоко. Все местное. 

– Соль чувствуется чуть-чуть морская? 

– Не чувствую этой соли. Нормально.

Александр Лукашенко сегодня также посетил совхозкомбинат «Заря». Здесь Президенту рассказали о технологии плющения кукурузы при определенной влажности – она позволяет снизить затраты примерно на треть по сравнению с традиционной сушкой.

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