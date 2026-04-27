Начали с благоустройства улиц. Здесь заменят асфальт на площади порядка 9 километров. В списке – 17 улиц. Установят новые дорожные знаки. А в центре населенного пункта организуют кольцевое движение, которое решит проблему утренних и вечерних пробок.

Агрогородок Щомыслица готовится принять районные «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Преобразится и железнодорожная станция. Заменят ограждение, обновят мост и благоустроят территорию. Особый акцент – на эстетику. Пять трансформаторных подстанций украсят муралы. А также все здания приведут к единому цветовому решению.

Александр Мельников, председатель Щомыслицкого сельисполкома:

Жилищно-коммунальное хозяйство в агрогородке Щомыслица насчитывает 18 домохозяйств. Запланирован полностью текущий ремонт всех зданий. 18 домохозяйств имеют территорию трех домовых площадок. Будет то же самое, реконструкция всех домовых площадок, где будет устройство тротуарных дорожек, детские площадки будут установлены.

Капитально отремонтируют социальные объекты: школу, Дом культуры и амбулаторию. А также появится современный сквер с детскими и спортивными площадками.