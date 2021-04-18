«Бегал с ножами по лестнице». Муж бил её кулаками на глазах у дочери. Жертва домашнего насилия рассказала свою историю

Новости Беларуси. Будучи пьяным, грозился убить жену, избивал ее и мать. Начал душить супругу, но вмешались бабушка и малолетний сын. Это типичные невыдуманные истории, и страдают в таких случаях, как правило, не только супруги, но и маленькие дети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что делать и как защитить себя и своих детей? И почему молчать в таких случаях – это отнюдь не выход из ситуации? Кристина Федорович продолжит тему.

Мы разругались, и так вышло, что я свою жену толкнул, она упала и ударилась.

Бегал за нами с ножами по лестнице, он смог оттеснить меня на лестничной клетке у лифта.

Он приходит на кухню, достает из шкафчика нож: «Не дашь мне – я тебя убью».

Кристина Федорович, корреспондент:

Увы, но это не придуманные истории. Для этих людей стал реальностью самый страшный сон, когда, казалось бы, близкий человек способен проявить жесткость. Избиение, эмоциональное насилие, убийство.

Вот одна из последних историй: мужчина в состоянии алкогольного опьянения возле подъезда своего же дома угрожал убить свою супругу. Но на словах все не закончилось. Затащив ее в подъезд, нанес множество ударов руками и ногами в область головы и других частей тела. Но и это не все. Уже будучи дома, мужчина продолжил избивать супругу, угрожал убить ее и ее маму, при этом в руках у него была сковорода с подогретым подсолнечным маслом. Итог: мужчине предъявили обвинение по статье 186-й, а материалы уголовного дела уже переданы прокурору для дальнейшего их направления в суд. «Выпивает, не работает, требует с меня деньги». Почему эта белоруска боится собственного сына?

Если семейная жизнь идет вровень со скандалами, побоями и унижением, то нередко она заканчивается для одних тюрьмой, для других больницей, а для кого-то и кладбищем. Притом жертва – не всегда представительница прекрасного пола. За закрытыми дверями с виду семейных идиллий зачастую происходит то, о чем не принято говорить в обществе. Но когда кулаки дома становятся обыденностью, молчать невыносимо. Так было и у Елены. По понятным причинам женщина сохраняет анонимность. За плечами 20 лет брака, последние два из которых, мягко говоря, неспокойные. Всему виной алкоголь. Конфликт с супругой и дочерью, осознание вины, прощение. И так по кругу. До дня, который все же разделил жизнь на до и после.

В январе этого года, вечером 27-го числа, он выписался из больницы. Он лежал с ковидной пневмонией. Приехал домой, сходил, купил бутылку водки, выпил и устроил нам скандал. Он уже намеревался нас там поубивать, потому что впоследствии он бегал за нами с ножами по лестнице. Он смог оттеснить меня на лестничной клетке у лифта в угол перед чужой дверью. И он с этими ножами. Он значительно выше меня, больше по весу. Он пытался наносить удары, но сначала не ножом, а кулаками, ногами. То есть у меня были побои (снимали), когда закрывалась так. И потом он попытался нанести удар ножом, но он попал в карман куртки. Дочка в этот момент сильно закричала, потому что это все было у нее на глазах. Он на секунду отвлекся, потому что соседка услышала, открыла дверь. Я его оттолкнула, мы убежали. «У неё был закрытый перелом». К чему могут привести семейные конфликты?

Кристина Федорович:

После того как она с дочерью сняла квартиру, самое страшное позади так и не осталось. Возбудили уголовное дело, а супруг выследил на машине их новое место жительства. Когда вновь увидел жену с дочерью, в качестве аргументов в ход пошли кулаки.

После этого его уже предупредили, что если он еще раз явится к нам с угрозами или будет нападать, его, я так понимаю, наверное, закроют до суда. Он перестал ездить, при этом все равно домой я попасть не могу. Что мы будем делать дальше, я не знаю. Он будет препятствовать, а мне надо будет поставить дома видеонаблюдение, тревожную кнопку и попытаться вернуться домой. Дочка две недели уже ходит к психотерапевту, потому что у нее нервный срыв. Свежие данные Всемирной организации здравоохранения ужасают: каждая третья женщина сталкивалась с насилием со стороны партнера. А карантин для некоторых семей и вовсе оказался испытанием. Взаперти в четырех стенах, и по всему миру резкий скачок подобных случаев. Здесь важно сказать, что в качестве агрессора не всегда выступает мужчина.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Зачастую жертвы боятся признаться другим в том, что происходит, и иногда даже находят случившемуся оправдания. Следует помнить, что своевременное выявление и привлечение к ответственности виновных лиц по таким уголовным делам способствует недопущению впоследствии совершения ими более тяжких преступлений. За три месяца текущего года следователи Минска по фактам угроз убийством возбудили 40 уголовных дел. Для сравнения: за аналогичных период прошлого года – 44. В зависимости от обстоятельств и последствий совершенного преступления в семейно-бытовой сфере, возбуждается уголовное дело по статье 154 Уголовного кодекса Республики Беларусь – это истязание. С начала года в столице уже зарегистрировано 12 таких преступлений.