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«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира

18 апреля 2021 19:00
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Новости Беларуси. Закрытие границ и мировая пандемия заставила многих отложить дальние поездки. Впрочем, любознательных туристов есть чем удивить и в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-1

В 2020-м Брестская область стала самой посещаемой в стране. Порядка 750 000 туристов (в основном белорусы) открыли для себя первый регион. Из последних трендов у любителей ярких кадров  ухватиться за весенний паводок в самом сердце Полесья.

Кристина Протосовицкая украла у апреля солнечный день и отправилась покорять дикую Полесскую Амазонию.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-4

Алексей Михлюк, владелец агроусадьбы:
В период весеннего паводка, в период разлива река очень тесно подходит к границам агроусадьбы, то есть населенных пунктов. Есть большая возможность открыть все прелести Полесья, поскольку только по воде можно добраться в самые недосягаемые, самые красивые места.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-7

Ее воспевали и ей покорялись. Этой весной Полесская Амазония вступила в свои права. Река Льва с высоты птичьего полета напоминает кровеносную систему человека.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-10

Только местный выберется из десятков капилляров и выйдет к стремительной артерии.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-13

Алексей Михлюк:
Поскольку я знаю весь фарватер, мы плывем именно по самому устью реки. А сейчас, в период паводка, она расходится в разные стороны, это разные артерии речушки, по ним можно доплывать в разные таежные места.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-16

Алексей настоящий полешук. Весь маршрут, а это более 50 километров, проходит на легкой лодке. Другая попросту сядет на мель. То и дело характерная Льва закручивает чужаков течением. С хозяйкой договориться непросто.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-19

Алексей Михлюк:
Она подсыхает и начинает потихонечку зарастать. Но когда паводки происходят, когда хорошие крепкие морозные зимы, то это все ледоходом сносится, течением промывается.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-22

Река наливается и разбредается, не видя краев. Паводка здесь не боятся: он часть жизни. Этой весной большая вода будто вежливо позволила себе не нарушать границ.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-25

Алексей Михлюк:
В этих красивых местах мы часто наблюдаем орлана-белохвоста. Летом на водных маршрутах, экскурсиях показываем и рассказываем гостям, видим, как уже учат своих птенцов летать. Это очень красиво.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-28

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Отправится в полесский дозор. Когда-то эти места, которые так романтично, проникновенно и тонко, талантливо описывал Иван Мележ, теперь может каждый белорус. Это невероятно, когда ты находишься на воде и это видишь собственными глазами. Я родилась в этих местах, я полешучка, но моему удивлению нет предела.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-31

Алексей Михлюк:
Европейских гостей очень привлекают ольховые леса, дубовые рощи. И они любят наблюдать за дубами, которые падают. Сейчас подмывается корневая система, уже в этом году он должен упасть.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-34

Раньше местные жители заготавливали мореные дубы. Используют в мебели, в производстве сувенирной продукции, для изготовления оружия. Сегодня это еще больше ценится, поскольку добычей мореного дуба уже никто не занимается.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-37

Это точка на карте оторвана от больших городов, на краю белорусского мира. Еще чуть-чуть, и соседняя Украина. Туризм на Полесье  своеобразный феномен, не раз отметят специалисты. Абсолютно узнаваемый продукт в Европе  край Ольманских болот, как самый больших легких, знает каждый школьник. При этом малоизведанный для внутреннего туриста.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-40

Алексей Михлюк:
Когда сюда приезжаешь, по отзывам гостей ты понимаешь, что здесь есть своя жизнь, которая не пересекается с цивилизацией. Большую роль сыграла тропа «Ольманские болота», поскольку там были всегда туристы, но не было возможности остановиться. А сейчас мы оказываем такие услуги, предлагаем, делаем познавательную экскурсию.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-43

Кристина Протосовицкая:
Этот четвероногий гид готов вас сопроводить и в лес, и по территории усадьбы. И вообще подарить море позитивных эмоций. А еще он абсолютно дружелюбный и спокойно реагирует, что его как мишку все жмякают.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-46

Здесь не готовы предлагать туристический фастфуд, а скорее авторскую кухню. Например, сплав по реке максимум принимает до четырех человек. Посреди дикой природы удалось воссоздать островок цивилизации.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-49

Алексей Михлюк:
Изначально основными гостями были туристы из дальнего зарубежья. Из Европы: в основном Польша, Германия, Италия, Испания. Были гости из Китая, из Америки.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-52

Но в связи с закрытием границ, с пандемией пришлось переориентироваться. Когда гости приезжают, то они приятно удивлены качественным сервисом.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-55

У туристов очень разные пожелания. Одни гости хотят приехать и побыть наедине с природой в тишине, релакснуть, птичек послушать. Другие гости приезжают и хотят увидеть все экскурсии, получить экстрим, получить какие-то гастрономические услуги.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-58

Третьи хотят активного отдыха. Кто приезжает за рыбалкой, кто-то за охотой.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-61

Кристина Протосовицкая:
Для таких новичков, как я, лучше начинать с зарыбленного озера?

Алексей Михлюк:
Да, здесь не будет никакой сложности. Не нужно быть специалистом, не нужно изучать, как это сделать, как просчитать хитрости.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-64

Кристина Протосовицкая:
А сколько здесь видов рыбы?

Алексей Михлюк:
Карп, карась, амур толстолобик, хищники немного (щука и окунь).

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-67

Кристина Протосовицкая:
Полесье – это не только размеренные виды, но и настоящий экстрим.

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-70

На таких квадроциклах можно отправится в увлекательное путешествие. Будешь не очень чистым, зато очень счастливым. Погнали!

«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира-73

# Туризм # общество # Кристина Протосовицкая # Алексей Михлюк # Фотофакт

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