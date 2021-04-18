«Это невероятно, когда ты видишь собственными глазами». Показываем, зачем в белорусское Полесье приезжают туристы со всего мира

Новости Беларуси. Закрытие границ и мировая пандемия заставила многих отложить дальние поездки. Впрочем, любознательных туристов есть чем удивить и в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2020-м Брестская область стала самой посещаемой в стране. Порядка 750 000 туристов (в основном белорусы) открыли для себя первый регион. Из последних трендов у любителей ярких кадров – ухватиться за весенний паводок в самом сердце Полесья. Кристина Протосовицкая украла у апреля солнечный день и отправилась покорять дикую Полесскую Амазонию.

Алексей Михлюк, владелец агроусадьбы:

В период весеннего паводка, в период разлива река очень тесно подходит к границам агроусадьбы, то есть населенных пунктов. Есть большая возможность открыть все прелести Полесья, поскольку только по воде можно добраться в самые недосягаемые, самые красивые места.

Ее воспевали и ей покорялись. Этой весной Полесская Амазония вступила в свои права. Река Льва с высоты птичьего полета напоминает кровеносную систему человека.

Только местный выберется из десятков капилляров и выйдет к стремительной артерии.

Алексей Михлюк:

Поскольку я знаю весь фарватер, мы плывем именно по самому устью реки. А сейчас, в период паводка, она расходится в разные стороны, это разные артерии речушки, по ним можно доплывать в разные таежные места.

Алексей настоящий полешук. Весь маршрут, а это более 50 километров, проходит на легкой лодке. Другая попросту сядет на мель. То и дело характерная Льва закручивает чужаков течением. С хозяйкой договориться непросто.

Алексей Михлюк:

Она подсыхает и начинает потихонечку зарастать. Но когда паводки происходят, когда хорошие крепкие морозные зимы, то это все ледоходом сносится, течением промывается.

Река наливается и разбредается, не видя краев. Паводка здесь не боятся: он часть жизни. Этой весной большая вода будто вежливо позволила себе не нарушать границ.

Алексей Михлюк:

В этих красивых местах мы часто наблюдаем орлана-белохвоста. Летом на водных маршрутах, экскурсиях показываем и рассказываем гостям, видим, как уже учат своих птенцов летать. Это очень красиво.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Отправится в полесский дозор. Когда-то эти места, которые так романтично, проникновенно и тонко, талантливо описывал Иван Мележ, теперь может каждый белорус. Это невероятно, когда ты находишься на воде и это видишь собственными глазами. Я родилась в этих местах, я полешучка, но моему удивлению нет предела.

Алексей Михлюк:

Европейских гостей очень привлекают ольховые леса, дубовые рощи. И они любят наблюдать за дубами, которые падают. Сейчас подмывается корневая система, уже в этом году он должен упасть.

Раньше местные жители заготавливали мореные дубы. Используют в мебели, в производстве сувенирной продукции, для изготовления оружия. Сегодня это еще больше ценится, поскольку добычей мореного дуба уже никто не занимается.

Это точка на карте оторвана от больших городов, на краю белорусского мира. Еще чуть-чуть, и соседняя Украина. Туризм на Полесье – своеобразный феномен, не раз отметят специалисты. Абсолютно узнаваемый продукт в Европе – край Ольманских болот, как самый больших легких, знает каждый школьник. При этом малоизведанный для внутреннего туриста.

Алексей Михлюк:

Когда сюда приезжаешь, по отзывам гостей ты понимаешь, что здесь есть своя жизнь, которая не пересекается с цивилизацией. Большую роль сыграла тропа «Ольманские болота», поскольку там были всегда туристы, но не было возможности остановиться. А сейчас мы оказываем такие услуги, предлагаем, делаем познавательную экскурсию.

Кристина Протосовицкая:

Этот четвероногий гид готов вас сопроводить и в лес, и по территории усадьбы. И вообще подарить море позитивных эмоций. А еще он абсолютно дружелюбный и спокойно реагирует, что его как мишку все жмякают.

Здесь не готовы предлагать туристический фастфуд, а скорее авторскую кухню. Например, сплав по реке максимум принимает до четырех человек. Посреди дикой природы удалось воссоздать островок цивилизации.

Алексей Михлюк:

Изначально основными гостями были туристы из дальнего зарубежья. Из Европы: в основном Польша, Германия, Италия, Испания. Были гости из Китая, из Америки.

Но в связи с закрытием границ, с пандемией пришлось переориентироваться. Когда гости приезжают, то они приятно удивлены качественным сервисом.

У туристов очень разные пожелания. Одни гости хотят приехать и побыть наедине с природой в тишине, релакснуть, птичек послушать. Другие гости приезжают и хотят увидеть все экскурсии, получить экстрим, получить какие-то гастрономические услуги.

Третьи хотят активного отдыха. Кто приезжает за рыбалкой, кто-то за охотой.

Кристина Протосовицкая:

Для таких новичков, как я, лучше начинать с зарыбленного озера? Алексей Михлюк:

Да, здесь не будет никакой сложности. Не нужно быть специалистом, не нужно изучать, как это сделать, как просчитать хитрости.

Кристина Протосовицкая:

А сколько здесь видов рыбы? Алексей Михлюк:

Карп, карась, амур толстолобик, хищники немного (щука и окунь).

Кристина Протосовицкая:

Полесье – это не только размеренные виды, но и настоящий экстрим.