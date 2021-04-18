Почти 40 лет назад коренной азербайджанец приехал в Беларусь. И вот что он говорит про нашу страну

Новости Беларуси. С преподавателем белорусского вуза Балдадашем Ганбаровым мы встречаемся за армуду с чаем. Говорим о жизни и о том, как коренному азербайджанцу живется в Беларуси. Почти 40 лет прошло с того времени, как горы и Каспийское море он сменил на спокойные красоты Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь он вырастил восьмерых детей, построил дом. Рассказывая свою историю и упоминая жителей нашей страны других национальностей, он использует уютное слово: все они здесь «приютились» и чувствуют себя как дома.

Балдадаш Ганбаров, кандидат исторических наук:

Беларусь как пример: после развала Советского Союза – ни война, ни депортация. Наоборот, если где-то депортация, все приютились в Беларуси. В этом отношении, я думаю, что Беларусь играет важную роль.

Традиционная сфера сотрудничества Беларуси и Азербайджана – образование. В белорусских вузах учатся азербайджанские студенты. Выбирают нашу страну за безусловное качество и диплом, подкрепленный настоящими знаниями. С таким, говорят, сделать карьеру в родной стране не проблема.