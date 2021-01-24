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«Войска будут готовиться отражать возможную агрессию». Как идёт подготовка к белорусско-российским учениям «Запад-2021»?

24 января 2021 20:00
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Новости Беларуси. Сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства. Так на неделе охарактеризовал предстоящие совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» министр обороны Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На учения, к слову, приглашены представители западных стран.

Нужно четко понимать: нам нечего скрывать и некого бояться, но и расслабляться в условиях нарастания напряжения у наших границ не стоит.

«Войска будут готовиться отражать возможную агрессию». Как идёт подготовка к белорусско-российским учениям «Запад-2021»?-1

Повышать обороноспособность страны, кстати, неизменное требование Президента. За пятилетку наша армия уже получила в распоряжение несколько сотен единиц современного вооружения.

Так насколько продвинулись вперед Вооруженные Силы страны? Расскажет Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:
На белорусско-литовской границе гул американских «Абрамсов». В наших широтах обосновался, по-военному говоря, окопался танковый батальон из пыльного Техаса. Литовский полигон «Пабраде» сначала войсками НАТО использовался эпизодически. Год назад с «Атлантической решимостью» танкисты армии США высадились на этой площадке.

Маневры закончились, техника и полтысячи военных остались. На вооружении батальона 29 танков «Абрамс», 32 бронемашины «Брэдли» и четыре самоходных миномета.

«Войска будут готовиться отражать возможную агрессию». Как идёт подготовка к белорусско-российским учениям «Запад-2021»?-4

И самое странное: в демократической Литве местные оппозиционеры не вопрошают о причинах нахождения американской части на территории их страны.

А теперь давайте вспомним, как вся Европа переживала за то, чтобы российские танки не остались в Беларуси после проведения традиционных учений «Запад-2017».

«Войска будут готовиться отражать возможную агрессию». Как идёт подготовка к белорусско-российским учениям «Запад-2021»?-7

Евгений Пустовой:
Не переживайте – у нас своих хватает. Хотя российские военные предстоящей осенью появятся в нашей стране.

Предстоящие учения «Запад-2021» на неделе обсудили во Дворце Независимости.

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«Войска будут готовиться отражать возможную агрессию». Как идёт подготовка к белорусско-российским учениям «Запад-2021»?-10

Евгений Пустовой:
У этих учений оборонительный характер. Как и наша военная доктрина. Войска будут готовиться отражать возможную агрессию. Зачем? Просто по периметру белорусского балкона постоянна играет мускулатурой Североатлантический альянс.

Учения «Запад-2021» открыты для зарубежных атташе и наблюдателей. Наши военные готовы показывать уровень своей боеспособности.

«Войска будут готовиться отражать возможную агрессию». Как идёт подготовка к белорусско-российским учениям «Запад-2021»?-13

На учения будут приглашены представители стран Запада. Наши военные открыты и готовы показать уровень своей боеспособности.

«Войска будут готовиться отражать возможную агрессию». Как идёт подготовка к белорусско-российским учениям «Запад-2021»?-16

Для завершающей фазы выбрана именно территория нашей страны. Учитывая современные конфликты, помимо полигонов военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях. Проще говоря, в городах и селах будут «выкуривать» условных террористов, сепаратистов и диверсантов.

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Совместные учения пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. В них будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция.

«Войска будут готовиться отражать возможную агрессию». Как идёт подготовка к белорусско-российским учениям «Запад-2021»?-19

Для понимания – как в советском фильме «В зоне особого внимания». Кстати, для съемок использовали тогда витебский полк. Сейчас легендарное соединение является бригадой.

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Время прошло, героизм остался. Не киношный.

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На учениях оценят модернизированную и новую технику в войсках. Результаты очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных Сил глава оборонного ведомства доложил на неделе Главнокомандующему.

«Войска будут готовиться отражать возможную агрессию». Как идёт подготовка к белорусско-российским учениям «Запад-2021»?-28

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Фотофакт

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