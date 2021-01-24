«Войска будут готовиться отражать возможную агрессию». Как идёт подготовка к белорусско-российским учениям «Запад-2021»?

Новости Беларуси. Сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства. Так на неделе охарактеризовал предстоящие совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» министр обороны Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На учения, к слову, приглашены представители западных стран. Нужно четко понимать: нам нечего скрывать и некого бояться, но и расслабляться в условиях нарастания напряжения у наших границ не стоит.

Повышать обороноспособность страны, кстати, неизменное требование Президента. За пятилетку наша армия уже получила в распоряжение несколько сотен единиц современного вооружения. Так насколько продвинулись вперед Вооруженные Силы страны? Расскажет Евгений Пустовой. Евгений Пустовой, корреспондент:

На белорусско-литовской границе гул американских «Абрамсов». В наших широтах обосновался, по-военному говоря, окопался танковый батальон из пыльного Техаса. Литовский полигон «Пабраде» сначала войсками НАТО использовался эпизодически. Год назад с «Атлантической решимостью» танкисты армии США высадились на этой площадке. Маневры закончились, техника и полтысячи военных остались. На вооружении батальона 29 танков «Абрамс», 32 бронемашины «Брэдли» и четыре самоходных миномета.

И самое странное: в демократической Литве местные оппозиционеры не вопрошают о причинах нахождения американской части на территории их страны. А теперь давайте вспомним, как вся Европа переживала за то, чтобы российские танки не остались в Беларуси после проведения традиционных учений «Запад-2017».

Евгений Пустовой:

У этих учений оборонительный характер. Как и наша военная доктрина. Войска будут готовиться отражать возможную агрессию. Зачем? Просто по периметру белорусского балкона постоянна играет мускулатурой Североатлантический альянс. Учения «Запад-2021» открыты для зарубежных атташе и наблюдателей. Наши военные готовы показывать уровень своей боеспособности.

На учения будут приглашены представители стран Запада. Наши военные открыты и готовы показать уровень своей боеспособности.

Для завершающей фазы выбрана именно территория нашей страны. Учитывая современные конфликты, помимо полигонов военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях. Проще говоря, в городах и селах будут «выкуривать» условных террористов, сепаратистов и диверсантов. Виктор Хренин рассказал, какую технику поставили на вооружение в белорусскую армию Совместные учения пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. В них будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция.

Для понимания – как в советском фильме «В зоне особого внимания». Кстати, для съемок использовали тогда витебский полк. Сейчас легендарное соединение является бригадой.

Время прошло, героизм остался. Не киношный.