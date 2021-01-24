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Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?

24 января 2021 17:12
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Новости Беларуси. Сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так на неделе охарактеризовал предстоящие совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» министр обороны Беларуси. На учения, к слову, приглашены представители западных стран.

Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска

Нужно четко понимать: нам нечего скрывать и некого бояться, но и расслабляться в условиях нарастания напряжения у наших границ не стоит.

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?-1

Учитывая современные методы войны, ставка на мобильные подразделения и защиту воздушных рубежей.

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?-4

Это Барановичи. Без подробностей. Белорусские «витязи неба» осваивают новые «сушки».

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?-7

На новых самолетах будут летать именно белорусские летчики. Это было условие нашего Президента. Сказано – сделано.

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?-10

Юрий Пыжик, командир 61-й авиационной базы:
Мы получили самолеты в 2019 году. В 2019 году летчики и инженерно-технический состав был отправлен на переучивание в Липецк, в Российскую Федерацию, где была осуществлена подготовка. Это центр по переучиванию, у которого очень хорошая база, поэтому летный состав переучился.

И уже на основании переученного летного состава технического мы создали свою группу, скажем так, учителей, которые уже непосредственно на базе нашей авиационной части осуществляли переучивание.

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?-13

Евгений Пустовой, корреспондент:
В небо идут, вернее, взлетают, не только одни старики. На этой рабочей неделе за штурвал 30-х «сушек» сядут уже выпускники 2020 года. На боевом дежурстве сейчас две пары МИГов и новых Су.

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?-16

Безопасность полетов гарантируют новые радиолокационные комплексы. Уже известный белорусский «Восток» и техника от восточных союзников – стационарная «Сопка» и мобильная РЛС «Противник».

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?-19

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?-21

Артем Лисовский, начальник радиолокационного узла:
Основное преимущество – это автоматизация в сопровождении воздушных судов и выдача их на вышестоящие командные пункты. Также достаточно большим преимуществом является количество расчетов в современных комплексах. Количество человек в одном расчете сократилось от 12 до 6.

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?-24

С таким набором не один условный противник не страшен. Показали это и учения ВВС и войск ПВО. Это, можно сказать, самый трендовый вид Вооруженных Сил – здесь постоянно проходит модернизация.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Евгений Пустовой # Юрий Пыжик # Артем Лисовский # Фотофакт

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