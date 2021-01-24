Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска

Новости Беларуси. Эта часть охраняет небо над Минском. Здесь всегда боевая готовность. Пока в арсенале С-300, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Эта часть охраняет небо над Минском. Здесь всегда боевая готовность. Пока в арсенале С-300, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Этот комплекс способен остудить любые веяния североатлантических ветров.
Как это работает, мы увидели лично.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Высоко стоят, далеко видят. Несмотря на то, что все якобы на виду, многое снимать запрещено. Например, количество боевых пусковых установок. Это военная тайна. Но белорусы могут гордиться: это чудо-техника на платформе МЗКТ.
От оперативного дежурного поступила команда: готовность номер один. Боевой расчет начинает работу.
Поиск цели.
Дивизион – готовность номер один.
Евгений Пустовой:
Дежурное подразделение занимает огневые точки для охраны и защиты комплекса. Бойцы в этих окопах будут находиться, пока не поступит команда «готовность три». По-граждански говоря, все цели поражены.