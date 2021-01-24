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Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска

24 января 2021 16:44
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Новости Беларуси. Эта часть охраняет небо над Минском. Здесь всегда боевая готовность. Пока в арсенале С-300, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска-1

Этот комплекс способен остудить любые веяния североатлантических ветров.

Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска-4

Как это работает, мы увидели лично.

Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска-7

Евгений Пустовой, корреспондент:
Высоко стоят, далеко видят. Несмотря на то, что все якобы на виду, многое снимать запрещено. Например, количество боевых пусковых установок. Это военная тайна. Но белорусы могут гордиться: это чудо-техника на платформе МЗКТ.

Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска-10

От оперативного дежурного поступила команда: готовность номер один. Боевой расчет начинает работу.

Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска-13

Поиск цели.

Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска-16

Дивизион – готовность номер один.

Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска-19

Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска-21

Евгений Пустовой:
Дежурное подразделение занимает огневые точки для охраны и защиты комплекса. Бойцы в этих окопах будут находиться, пока не поступит команда «готовность три». По-граждански говоря, все цели поражены.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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