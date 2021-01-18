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Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»

18 января 2021 11:26
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Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»-1

Совместные военные сборы пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. Будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция. Для завершающей фазы выбрана территория Беларуси. Помимо полигонов, военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях.

Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Когда мы разрабатывали замысел, мы анализировали мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые проходят на территории сопредельных стран. К сожалению, они только увеличиваются. И, казалось бы, на первый взгляд разрозненные по времени и месту проводимые учения, отрабатываемые вопросы, привлекаемые войска, совершенствование инфраструктуры говорят о том, что страны Запада продолжают до сих пор искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ». Одним из эффективных мероприятий по недопущению военной активности против нашего государства является проведение мероприятий стратегического сдерживания. Так вот, данное учение является одним из таких ключевых моментов.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Виктор Хренин # Фотофакт

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