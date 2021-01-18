Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Когда мы разрабатывали замысел, мы анализировали мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые проходят на территории сопредельных стран. К сожалению, они только увеличиваются. И, казалось бы, на первый взгляд разрозненные по времени и месту проводимые учения, отрабатываемые вопросы, привлекаемые войска, совершенствование инфраструктуры говорят о том, что страны Запада продолжают до сих пор искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ». Одним из эффективных мероприятий по недопущению военной активности против нашего государства является проведение мероприятий стратегического сдерживания. Так вот, данное учение является одним из таких ключевых моментов.

Александр Лукашенко – министру обороны: вижу, насколько армия изменилась, насколько мы продвинулись вперед (читайте здесь).