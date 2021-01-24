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Виктор Хренин рассказал, какую технику поставили на вооружение в белорусскую армию

24 января 2021 17:56
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Новости Беларуси. Сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так на неделе охарактеризовал предстоящие совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» министр обороны Беларуси. На учения, к слову, приглашены представители западных стран.

Виктор Хренин рассказал, какую технику поставили на вооружение в белорусскую армию-1

В Вооруженных Силах Беларуси постоянно проходит модернизация.

Упразднили промежуточные звенья управления – оптимизировали. На вооружении появилось более 450 единиц техники, капитально отремонтировали и модернизировали более 250. Повышена боеспособность армии.

Виктор Хренин рассказал, какую технику поставили на вооружение в белорусскую армию-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
В этот промежуток времени были поставлены на вооружение самолеты Су-30СМ, самолеты Як-130, вертолеты Ми-8МТВ-5, реактивная система залпового огня «Полонез», зенитно-ракетный дивизион «Тор-М2», современные средства связи, навигация радиоэлектронной разведки. Также закупались оружие и средства защиты для личного состава.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Евгений Пустовой # Виктор Хренин # Фотофакт

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