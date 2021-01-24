Виктор Хренин рассказал, какую технику поставили на вооружение в белорусскую армию

Новости Беларуси. Сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так на неделе охарактеризовал предстоящие совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» министр обороны Беларуси. На учения, к слову, приглашены представители западных стран.