Прямой эфир

Игорь Голуб: «Мы планируем получить новую радиолокационную станцию «Восток»

24 января 2021 17:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска

Так на неделе охарактеризовал предстоящие совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» министр обороны Беларуси. На учения, к слову, приглашены представители западных стран.

В Вооруженных Силах Беларуси постоянно проходит модернизация.

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?

Игорь Голуб: «Мы планируем получить новую радиолокационную станцию «Восток»-1

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:
В этом году мы планируем, что мы получим на вооружение новые радиолокационные станции, такие как «Противник-ГЕ», они уже у нас стоят на вооружении. Мы планируем получить новую радиолокационную станцию «Восток», которая уже будет трехкоординатная – модернизированная, она идет дальше.

Уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35, идет работа, вторую партию истребителей Су-30СМ. Продолжаем дальнейшую предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300 на новые станции и новые комплексы.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Евгений Пустовой # Игорь Голуб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Появился стимул в жизни». Пенсионерка открыла своё дело и прославилась благодаря булочкам
24 января 2021 17:21

«Появился стимул в жизни». Пенсионерка открыла своё дело и прославилась благодаря булочкам

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?
24 января 2021 17:12

Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?

«Настолько добрые глаза!» Что говорят люди, которые попали на экскурсию в часть ОМОН
24 января 2021 17:01

«Настолько добрые глаза!» Что говорят люди, которые попали на экскурсию в часть ОМОН