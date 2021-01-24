Игорь Голуб: «Мы планируем получить новую радиолокационную станцию «Восток»

Новости Беларуси. Сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Это военная тайна. Показываем, как выглядит комплекс С-300, который используют для охраны Минска
Так на неделе охарактеризовал предстоящие совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» министр обороны Беларуси. На учения, к слову, приглашены представители западных стран.
В Вооруженных Силах Беларуси постоянно проходит модернизация.
Переучивались в России, а теперь осваивают новые Су в Барановичах. На каких самолётах летают белорусские лётчики?
Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:
В этом году мы планируем, что мы получим на вооружение новые радиолокационные станции, такие как «Противник-ГЕ», они уже у нас стоят на вооружении. Мы планируем получить новую радиолокационную станцию «Восток», которая уже будет трехкоординатная – модернизированная, она идет дальше.
Уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35, идет работа, вторую партию истребителей Су-30СМ. Продолжаем дальнейшую предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300 на новые станции и новые комплексы.