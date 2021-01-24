Игорь Голуб: «Мы планируем получить новую радиолокационную станцию «Восток»

Так на неделе охарактеризовал предстоящие совместные белорусско-российские учения «Запад-2021» министр обороны Беларуси. На учения, к слову, приглашены представители западных стран.

Игорь Голуб, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:

В этом году мы планируем, что мы получим на вооружение новые радиолокационные станции, такие как «Противник-ГЕ», они уже у нас стоят на вооружении. Мы планируем получить новую радиолокационную станцию «Восток», которая уже будет трехкоординатная – модернизированная, она идет дальше.

Уже заключены контракты на поставку многофункциональных ударных вертолетов Ми-35, идет работа, вторую партию истребителей Су-30СМ. Продолжаем дальнейшую предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300 на новые станции и новые комплексы.