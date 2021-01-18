Александр Лукашенко – министру обороны: вижу, насколько армия изменилась, насколько мы продвинулись вперёд

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения «Запад-2021». Для меня это символично, потому что еще будучи молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны.

Ознакомившись с замыслом и нюансами проведения этого учения, я вижу, насколько все-таки армия изменилась, вооруженные силы, насколько мы продвинулись вперед. Тем не менее, как мы договаривались, я просил бы вас доложить о том, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. То, что мы будем проводить учение, мы с Президентом России давно приняли решение.