Александр Лукашенко – министру обороны: вижу, насколько армия изменилась, насколько мы продвинулись вперёд

Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел белорусско-российского учения «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместные военные сборы пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. Будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция. Для завершающей фазы выбрана территория Беларуси. Помимо полигонов, военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договаривались недавно с вами о том, что вы вместе с Российской Федерацией доработаете замысел и детали будущего белорусско-российского учения «Запад-2021». Для меня это символично, потому что еще будучи молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны.
Ознакомившись с замыслом и нюансами проведения этого учения, я вижу, насколько все-таки армия изменилась, вооруженные силы, насколько мы продвинулись вперед. Тем не менее, как мы договаривались, я просил бы вас доложить о том, согласованы ли с Российской Федерацией нюансы проведения этого учения, какой замысел. То, что мы будем проводить учение, мы с Президентом России давно приняли решение.
Также сегодня глава оборонного ведомства доложил Главнокомандующему о результатах очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных Сил.