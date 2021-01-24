«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера

Новости Беларуси. На неделе во Дворце Независимости говорили о том, как работает лесная отрасль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент называет ее основной для нашей страны, подчеркивая – дела в этом направлении действительно идут неплохо.

Мы лес продаем, зарабатывая на этом валюту, а потому важно уметь сохранять и приумножать его. Утраченные в советские времена объемы живого леса уже удалось восстановить, и отрасль сегодня приносит вполне себе ощутимый доход.





Николай Кудровец вот уже три года в элите лесного хозяйства. Оператор харвестера говорит: работа непростая, но в лесу каждый знает, за что работает.





Николай Кудровец, оператор харвестера Гомельского опытного лесхоза:

Работаем в среднем по 12 часов в смену. Три через три с напарником.

– Устроиться к вам в лесхоз легко?

– Я думаю, что нет. Каждый держится своего рабочего места, старается работать, потому что зарплата хорошая.

Зарплата в Гомельском опытном лесхозе действительно неплохая: на треть выше средней по стране. Но каждая копейка трудовая. В 2020-м предприятие поставило собственный рекорд, произведя продукции на 28,5 миллиона рублей. К слову, исторический максимум по выручке и экспорту достигнут всей лесной отраслью страны в целом.