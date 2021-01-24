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«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера

24 января 2021 18:57
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Новости Беларуси. На неделе во Дворце Независимости говорили о том, как работает лесная отрасль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Президент называет ее основной для нашей страны, подчеркивая  дела в этом направлении действительно идут неплохо.

«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера-1

Мы лес продаем, зарабатывая на этом валюту, а потому важно уметь сохранять и приумножать его. Утраченные в советские времена объемы живого леса уже удалось восстановить, и отрасль сегодня приносит вполне себе ощутимый доход.

«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера-4

Зеленое море от края до края, а точнее 9 миллионов 700 тысяч гектаров. По гектару «сокровищ» на каждого жителя страны. С лесистостью в 41 % Беларусь среди европейских лидеров. Извечное богатство белорусов, лес и в XXI веке по-прежнему один из столпов национальной экономики.

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Белорусские леса восстанавливаются естественным путём только наполовину. Какой выход нашли лесхозы?

«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера-7



Николай Кудровец вот уже три года в элите лесного хозяйства. Оператор харвестера говорит: работа непростая, но в лесу каждый знает, за что работает.

«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера-9



Николай Кудровец, оператор харвестера Гомельского опытного лесхоза:
Работаем в среднем по 12 часов в смену. Три через три с напарником. 
– Устроиться к вам в лесхоз легко?
Я думаю, что нет. Каждый держится своего рабочего места, старается работать, потому что зарплата хорошая.

«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера-11

Зарплата в Гомельском опытном лесхозе действительно неплохая: на треть выше средней по стране. Но каждая копейка трудовая. В 2020-м предприятие поставило собственный рекорд, произведя продукции на 28,5 миллиона рублей. К слову, исторический максимум по выручке и экспорту достигнут всей лесной отраслью страны в целом.

«По 12 часов в смену». Этот белорус уже три года работает оператором харвестера-14



Игорь Дегтярик, директор Гомельского опытного лесхоза:
2020 год для Гомельского опытного лесхоза это очередной успешный год. Мы нарастили объемы лесозаготовок до 38 тысяч это все, что позволено нам расчетной лесосекой. Выручка увеличилась на 6 миллионов рублей. Рентабельность продукции на сегодняшний день более 20 %. Сегодня лесхоз не имеет проблем со сбытом продукции. Все, что заготавливается, оперативно вывозится и реализовывается конечному потребителю.

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# Предприятия Беларуси # общество # Николай Кудровец # Игорь Дегтярик # Александр Добриян # Фотофакт

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