«Что бы вы хотели видеть в Вооружённых Силах». О чём Александр Лукашенко говорил с Виктором Хрениным?

Они сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства. Подготовка войск к отражению возможной агрессии весьма актуальна. Вдоль наших границ постоянно дислоцируются подразделения НАТО, растет их количество. Постоянно проходят маневры.

Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел плановых белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместные учения пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. В основе замысла – один из вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция.

Для завершающей фазы выбрана территория Беларуси. Помимо полигонов, военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях, оценят модернизированные образцы техники.

Александр Лукашенко – министру обороны: вижу, насколько армия изменилась, насколько мы продвинулись вперёд

Кстати, на учения будут приглашены представители стран Запада. Наши военные открыты и готовы показать уровень своей боеспособности.