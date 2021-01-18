«Что бы вы хотели видеть в Вооружённых Силах». О чём Александр Лукашенко говорил с Виктором Хрениным?
Новости Беларуси. 18 января Президент обсудил с министром обороны замысел плановых белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они сугубо оборонительные и полностью соответствуют военной доктрине нашего государства. Подготовка войск к отражению возможной агрессии весьма актуальна. Вдоль наших границ постоянно дислоцируются подразделения НАТО, растет их количество. Постоянно проходят маневры.
Совместные учения пройдут в течение недели, начиная с 10 сентября. В основе замысла – один из вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Будет задействована региональная группировка войск и проведена армейская операция.
Для завершающей фазы выбрана территория Беларуси. Помимо полигонов, военные отработают взаимодействие штурмовых групп в так называемых урбанизированных условиях, оценят модернизированные образцы техники.
Александр Лукашенко – министру обороны: вижу, насколько армия изменилась, насколько мы продвинулись вперёд
Кстати, на учения будут приглашены представители стран Запада. Наши военные открыты и готовы показать уровень своей боеспособности.
О результатах очередного пятилетнего периода строительства и развития Вооруженных Сил Главнокомандующий поинтересовался у главы оборонного ведомства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договаривались о приведении численности наших Вооруженных Сил, армии до определенного уровня. Во-вторых, мы должны были базу значительно усовершенствовать: наши военные городки, гарнизоны и так далее. И третье – вооружение. Я, в общем-то, знаю ситуацию, неплохо знаю ситуацию по всем трем направлениям. Поэтому вы сконцентрируйтесь на том, что в будущей пятилетке, на что нам надо обратить внимание, что бы вы хотели видеть в Вооруженных Силах.
Вот два фундаментальных вопроса, которые мы должны рассмотреть, и ряд других вопросов, в том числе кадровых.
Виктор Хренин: страны Запада продолжают искать решение такого проблемного вопроса, как «белорусский выступ»
Министр обороны отметил, что за этот период повышена боеспособность армии, а боевые возможности полностью отвечают существующим и прогнозируемым угрозам военной безопасности.