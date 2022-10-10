«Вода из-под Минска не может стоить дороже, чем молоко из-под Минска». Почему минералка такая дорогая?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Говорит, разные критерии, не подходят. Смотрите, по яблоку тоже взять. Польша рядом, Беларусь рядом. Сорта одинаковые, погода одинаковая, критерий одинаковый, технология одинаковая. Только почему-то белорусское не продается. Сегодня специально узнавал, на протяжении года белорусское яблоко, отборное, самое дорогое, стоит рубль. Везде сейчас. Сколько оно в сети стоит? Два рубля минимум! Кирилл Казаков, СТВ:

За сколько, вы говорите, яблоки покупали?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

3,47. Белорусское яблоко. Сергей Кравцов:

А у производителя рубль! Сегодня специально обзвонил фермеров, государственные предприятия. Кирилл Казаков:

Объясните, сколько закупочная цена у литра молока? Сергей Кравцов:

Литр молока стоит от 80 копеек до рубля.

Кирилл Казаков:

Сколько стоит литр молока в сети? Почти 3 рубля в зависимости от жирности. Сколько стоит литр минеральной воды? Приблизительно столько же, поверьте мне. У меня вопрос: молоко – это, в принципе, жидкость из коровы, которую надо накормить, вырастить, напоить. Туда нужно каким-то образом ветеринарную службу прислать. Это все дело переработать, пастеризовать, отправить на завод и получить. А минералку – добыть и разлить по бутылкам. Объясните мне ценообразование воды и молока?

Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:

На молоко ограниченная наценка до 15 %. Кирилл Казаков:

Потому что это социальный товар, а минералка – нет. Вадим Аванесов:

Но минералка очень дешевая сама по себе, поэтому логистика на минералку может превышать стоимость самой минералки. Кирилл Казаков:

Я не буду брендами сейчас сыпать, но вода из-под Минска не может стоить дороже, чем молоко из-под Минска.

Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Наверное, именно поэтому Президент и сказал: хватит делить товары на социально значимые и не социально значимые. Согласен с коллегами, что у нас благодаря 100-му, 36-му, 214-му постановлениям система регулирования цен на социально значимые товары безусловно имеется. И МАРТ как регулятор последовательно отслеживает вместе с Комитетом госконтроля. Но там, где и торговая сеть, и производитель не доберет на социально значимых товарах, есть соблазн повысить цену на тех товарах, которые не регулируется. Кирилл Казаков:

Президент же сказал, зарабатывайте на затратах – уменьшайте затраты. Владимир Поздняков:

Конечно. И приводился пример с кофе, мне кажется, было бы более корректно, если бы мы в первую очередь вели речь о тех товарах, которые производятся в Республике Беларусь. И производятся в нужных объемах. В том числе и вода.

Кирилл Казаков:

Вот, вода, минералка. Расскажите мне, откуда, как вы думаете, ценообразование на воду и молоко как самый большой пример. Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Молоко как социально значимый товар. На него никогда не разрешали повышать цену. Это вразрез экономике. Кирилл Казаков:

Так надо цену на молоко повышать или на воду понижать? Ведь в этой же истории, наверное, понижать надо.