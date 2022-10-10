«Вода из-под Минска не может стоить дороже, чем молоко из-под Минска». Почему минералка такая дорогая?
Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Говорит, разные критерии, не подходят. Смотрите, по яблоку тоже взять. Польша рядом, Беларусь рядом. Сорта одинаковые, погода одинаковая, критерий одинаковый, технология одинаковая. Только почему-то белорусское не продается. Сегодня специально узнавал, на протяжении года белорусское яблоко, отборное, самое дорогое, стоит рубль. Везде сейчас. Сколько оно в сети стоит? Два рубля минимум!
Кирилл Казаков, СТВ:
За сколько, вы говорите, яблоки покупали?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
3,47. Белорусское яблоко.
Сергей Кравцов:
А у производителя рубль! Сегодня специально обзвонил фермеров, государственные предприятия.
Кирилл Казаков:
Объясните, сколько закупочная цена у литра молока?
Сергей Кравцов:
Литр молока стоит от 80 копеек до рубля.
Кирилл Казаков:
Сколько стоит литр молока в сети? Почти 3 рубля в зависимости от жирности. Сколько стоит литр минеральной воды? Приблизительно столько же, поверьте мне. У меня вопрос: молоко – это, в принципе, жидкость из коровы, которую надо накормить, вырастить, напоить. Туда нужно каким-то образом ветеринарную службу прислать. Это все дело переработать, пастеризовать, отправить на завод и получить. А минералку – добыть и разлить по бутылкам. Объясните мне ценообразование воды и молока?
Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»:
На молоко ограниченная наценка до 15 %.
Кирилл Казаков:
Потому что это социальный товар, а минералка – нет.
Вадим Аванесов:
Но минералка очень дешевая сама по себе, поэтому логистика на минералку может превышать стоимость самой минералки.
Кирилл Казаков:
Я не буду брендами сейчас сыпать, но вода из-под Минска не может стоить дороже, чем молоко из-под Минска.
Владимир Поздняков, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Наверное, именно поэтому Президент и сказал: хватит делить товары на социально значимые и не социально значимые. Согласен с коллегами, что у нас благодаря 100-му, 36-му, 214-му постановлениям система регулирования цен на социально значимые товары безусловно имеется. И МАРТ как регулятор последовательно отслеживает вместе с Комитетом госконтроля. Но там, где и торговая сеть, и производитель не доберет на социально значимых товарах, есть соблазн повысить цену на тех товарах, которые не регулируется.
Кирилл Казаков:
Президент же сказал, зарабатывайте на затратах – уменьшайте затраты.
Владимир Поздняков:
Конечно. И приводился пример с кофе, мне кажется, было бы более корректно, если бы мы в первую очередь вели речь о тех товарах, которые производятся в Республике Беларусь. И производятся в нужных объемах. В том числе и вода.
Кирилл Казаков:
Вот, вода, минералка. Расскажите мне, откуда, как вы думаете, ценообразование на воду и молоко как самый большой пример.
Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:
Молоко как социально значимый товар. На него никогда не разрешали повышать цену. Это вразрез экономике.
Кирилл Казаков:
Так надо цену на молоко повышать или на воду понижать? Ведь в этой же истории, наверное, понижать надо.
Ирина Новикова:
Так я вам больше скажу. Молоко вот – это корма, ветеринарные препараты. 15 % ветеринарных препаратов закупается за рубежом, корма – практически 52 % закупки со стороны. Раньше мы покупали у Украины какие-то корма. Такие же корма производит и Казахстан. Увеличивается логистика, понимаете, и, соответственно, молоко могло бы подорожать.
Владимир Крапивка:
Какие 50 % кормов закупается за границей? Что-то я такое не помню. Я 10 лет председатель колхоза, я все кормил своим.
Ирина Новикова:
Это официальная цифра, посмотрите по статистике. Я ж не конкретному хозяйству.
Владимир Крапивка:
Да нет. Колхозы, совхозы сами выращивают зерно, кукурузы. Единственное, покупают соевый шрот. А соевый шрот составляет ну максимум 15 %.
Вадим Аванесов:
Владимир, есть эмоция, а есть статистика. Это факт.
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