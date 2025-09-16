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«Единство народов в памяти поколений» – в Минске проходит Всебелорусский патриотический форум

16 сентября 2025 11:25
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С 15 по 16 сентября 2025 года в Минске проходит Всебелорусский патриотический форум. Два дня насыщенной программы – выставки, дискуссии, премьера спектакля о Великой Отечественной войне. О целях форума и о том, чем он запомнится участникам, поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Онуфрович, директор Республиканского центра экологии и краеведения.

Юрий Царев, ведущий:
Программа имеет очень яркое название – «Единство народов в памяти поколений». Мы в новейшей истории сталкиваемся с подтверждением того, что поколения должны знать о Великой Отечественной войне, даже в глобальном масштабе – о Второй мировой войне. Потому что высказывания некоторых политиков показывает, что когда у них вызывает удивление тезис о том, что Советский Союз победил во Второй мировой войне, они прямо округляют глаза. Давайте поговорим об этой связи, памяти поколений, потому что это действительно крайне важно.

«Единство народов в памяти поколений» – в Минске проходит Всебелорусский патриотический форум-2

Елена Онуфрович, директор Республиканского центра экологии и краеведения:
На самом деле тема очень актуальная для педагогов, всех тех, кто работает с детьми. Конечно, актуальна и для всего населения нашей республики. Мы об этом говорим и работаем с этой тематикой. Конечно, форум – очень глобальная тема. Он приурочен ко Дню народного единства. Это очень важная тема для народного единства – наша историческая память. В празднование 80-летия – значимого года для нашей всей страны. 

Как передать молодежи эту историческую память, рассказать? Самое важное, чтобы дети, молодежь испытали эмоции, изучая эту историю. Приложили свое творчество, свой вклад. Поучаствовали в мероприятиях не просто номинально, а были яркие эти мероприятия. Поэтому проводится форум, но он проходит как раз, как подводим итог мероприятия 80-летия. Ребята приходят на этот форум уже с какими-то открытиями – это местный материал. Они изучили историю героя своего родного края. Они изучили историю города во время Великой Отечественной войны. Они занимались изучением обелисков, памятников. Они участвовали в вахтах памяти. Разрабатывали свой туристский маршрут по местам боевых сражений своих прадедов.

Хотят представить на этом мероприятии свои проекты, исследования. У них уникальная возможность. Они услышат экспертов, пообщаются со сверстниками. Вот как раз это и есть связь прошлого через артефакты, через историю, через свой вклад в сохранение истории и возможность представить.

«Единство народов в памяти поколений» – в Минске проходит Всебелорусский патриотический форум-4

Юрий Царев:
То есть будут различные панели, где будут сами ребята представлять какие-то свои исследования? Будут профессионалы – историки, которые будут тоже наводить мосты между поколениями?

Елена Онуфрович:
Конечно. Сегодня на дискуссионной площадке ребята будут рассказывать, презентовать свои проекты, которые уже отобраны на областном уровне, в вузах, колледжах. Они смогут услышать мнение сверстника и, конечно, эксперта – того взрослого, который оценит эту работу и подскажет, куда дальше двигаться.

Подробности в видео.

# Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Ольга Бурлакова # День народного единства # История # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Молодежь Беларуси

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