«Единство народов в памяти поколений» – в Минске проходит Всебелорусский патриотический форум

С 15 по 16 сентября 2025 года в Минске проходит Всебелорусский патриотический форум. Два дня насыщенной программы – выставки, дискуссии, премьера спектакля о Великой Отечественной войне. О целях форума и о том, чем он запомнится участникам, поговорили с гостьей. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Онуфрович, директор Республиканского центра экологии и краеведения. Юрий Царев, ведущий:

Программа имеет очень яркое название – «Единство народов в памяти поколений». Мы в новейшей истории сталкиваемся с подтверждением того, что поколения должны знать о Великой Отечественной войне, даже в глобальном масштабе – о Второй мировой войне. Потому что высказывания некоторых политиков показывает, что когда у них вызывает удивление тезис о том, что Советский Союз победил во Второй мировой войне, они прямо округляют глаза. Давайте поговорим об этой связи, памяти поколений, потому что это действительно крайне важно.

Елена Онуфрович, директор Республиканского центра экологии и краеведения:

На самом деле тема очень актуальная для педагогов, всех тех, кто работает с детьми. Конечно, актуальна и для всего населения нашей республики. Мы об этом говорим и работаем с этой тематикой. Конечно, форум – очень глобальная тема. Он приурочен ко Дню народного единства. Это очень важная тема для народного единства – наша историческая память. В празднование 80-летия – значимого года для нашей всей страны. Как передать молодежи эту историческую память, рассказать? Самое важное, чтобы дети, молодежь испытали эмоции, изучая эту историю. Приложили свое творчество, свой вклад. Поучаствовали в мероприятиях не просто номинально, а были яркие эти мероприятия. Поэтому проводится форум, но он проходит как раз, как подводим итог мероприятия 80-летия. Ребята приходят на этот форум уже с какими-то открытиями – это местный материал. Они изучили историю героя своего родного края. Они изучили историю города во время Великой Отечественной войны. Они занимались изучением обелисков, памятников. Они участвовали в вахтах памяти. Разрабатывали свой туристский маршрут по местам боевых сражений своих прадедов. Хотят представить на этом мероприятии свои проекты, исследования. У них уникальная возможность. Они услышат экспертов, пообщаются со сверстниками. Вот как раз это и есть связь прошлого через артефакты, через историю, через свой вклад в сохранение истории и возможность представить.