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Лавров заявил, что РФ отходит от термина «недружественные страны»

16 сентября 2025 11:03
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Лавров заявил, что РФ отходит от термина «недружественные страны»-0

Россия собирается отказаться от употребления термина «недружественные страны», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет не о государствах в целом, а о правительствах, которые проявляют недружественное отношение.

Президент Владимир Путин отметил, что Москва открыта для сотрудничества с любой страной, особенно с теми, кто заинтересован в развитии отношений.

Он отметил, что интенсификация связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом и странами Глобального Юга не связана с политической ситуацией.

Фото: pixabay

# Международная политика # Россия # Сергей Лавров

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