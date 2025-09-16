Лавров заявил, что РФ отходит от термина «недружественные страны»

Россия собирается отказаться от употребления термина «недружественные страны», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет не о государствах в целом, а о правительствах, которые проявляют недружественное отношение.

Президент Владимир Путин отметил, что Москва открыта для сотрудничества с любой страной, особенно с теми, кто заинтересован в развитии отношений.

Он отметил, что интенсификация связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом и странами Глобального Юга не связана с политической ситуацией.

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