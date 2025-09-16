Лукашенко: Беларусь никого не стремится завоевать, но способна дать ответ любому агрессору

Подобные торжества зачастую не только возможность чествовать тех, кто ежедневно своим кропотливым трудом вносит заметный вклад в общее будущее страны, но и повод обсудить это будущее через призму актуальных вызовов, в частности, связанных с нашей обороноспособностью. Эти вопросы особенно беспокоят наших соседей. Белорусско-российские учения «Запад-2025» стали очередным поводом для спекуляций. На эту ситуация сегодня публично отреагировал Александр Лукашенко и предельно четко дал понять: оправдываться мы не перед кем не будем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никому не угрожаем. Правда, Александру Григорьевичу Вольфовичу хочу сказать, что хватит нам оправдываться перед ними – воюем мы, не воюем против них. Мы сказали им один раз, и достаточно. Я думаю, они нас услышали. Все, не дураки, понимают. Сколько бы мы раз ни говорили. Мы способны дать ответ любому агрессору. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю.

Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, – плановые белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае зачем оно на территории Беларуси? Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать. А если кому-то надо оправдать свои действия – обезумевшим, тут по соседству живущим – ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как я говорил, поляки, литовцы, латыши – умные люди, разберутся, в чем проблема. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война. Поэтому я обращаюсь к нашим военнослужащим – будьте всегда начеку.

Сегодня, благо, россияне многое могут, к несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим. И как странно сегодня звучит это, Князев будет в душе улыбаться. Физическая подготовка – это главное – и уметь владеть своим оружием. Все. Как показала СВО.

Ну, а беспилотники, я все больше склоняюсь к тому, что против них надо научиться бороться. И у мира этому уже научились. Мы должны научиться отклонять от цели любой беспилотник, работающий на любой частоте. Это наша школа. Мы должны это уметь. В мире этому научились. Это наша задача. Кроме того, что ракеты, взрывать там, бить и прочее, надо уметь защищаться. Как только научимся работать по беспилотникам, целая эра мгновенно уйдет в небытие и мы перестанем молиться на эти беспилотники. Все, что сегодня залетают в Польшу, Литву, я должен перед вами отчитаться, мы не имеем к этому никакого отношения. И если бы мы, как они воют, выли после каждого залета к нам беспилотников со стороны Украины, России, через Польшу, Литву – мы никогда этого не делаем. Мы спокойно реагируем по соответствующим линиям.

Если они взвыли после того, как мы половину беспилотников сбили, не зная, чьи они, какие, сбили и все, несколько штук мы не смогли поразить. Мы затратили огромные средства, чтобы уничтожить эти беспилотники, которые летели не к нам, летели в Польшу. И им сообщили, сколько куда летит беспилотников. Мы тоже не знали, чьи они. Работайте, они это признают. Тем не менее пакостят. Военные должны знать – значит, у них есть какие-то замыслы. Мы должны их разгадать, мы их разгадали и должны этому противостоять, никому ничего не объясняя.