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Новости по тегу #Владимир Крапивка

В Минской области началась закладка сельхозпродукции в стабфонды
26 сентября 2025 14:27

В Минской области началась закладка сельхозпродукции в стабфонды

Симбиоз науки и практики – как работают сельхозпредприятия по современным технологиям? Обсудили эксперты
14 октября 2024 18:01

Симбиоз науки и практики – как работают сельхозпредприятия по современным технологиям? Обсудили эксперты

Оптовая цена – 10-12 рублей! Глава фермерского хозяйства о ситуации с чесноком на белорусском рынке
14 октября 2024 17:08

Оптовая цена – 10-12 рублей! Глава фермерского хозяйства о ситуации с чесноком на белорусском рынке

Вести бизнес в сельском хозяйстве выгодно? Ответил фермер из Смолевичей
14 октября 2024 16:41

Вести бизнес в сельском хозяйстве выгодно? Ответил фермер из Смолевичей

60 тысяч тонн клубней картофеля собрали аграрии Минской области
19 сентября 2023 18:18

60 тысяч тонн клубней картофеля собрали аграрии Минской области

«Власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце». Фермер из Смолевичского района поделился мнением
27 марта 2023 20:08

«Власть от бога, благодаря власти хорошо светит солнце». Фермер из Смолевичского района поделился мнением

Что выгодно выращивать в Беларуси? Рассказал глава фермерского хозяйства – ответ вас удивит
27 марта 2023 19:20

Что выгодно выращивать в Беларуси? Рассказал глава фермерского хозяйства – ответ вас удивит

«У нас многие хозяйства в этом году развалятся». Будут ли этим летом фермеры выбрасывать свой урожай?
27 марта 2023 19:16

«У нас многие хозяйства в этом году развалятся». Будут ли этим летом фермеры выбрасывать свой урожай?

Отечественных семян на рынке нет? Проблемой поделился Владимир Крапивка
27 марта 2023 19:05

Отечественных семян на рынке нет? Проблемой поделился Владимир Крапивка

Владимир Гракун: почему у нас не покупается продукция овощная и так далее? Заявок нет торговых сетей!
27 марта 2023 18:53

Владимир Гракун: почему у нас не покупается продукция овощная и так далее? Заявок нет торговых сетей!

«Уж чего-чего, а картофеля хватит». Достаточно ли Минску продуктов и на сколько?
27 марта 2023 18:48

«Уж чего-чего, а картофеля хватит». Достаточно ли Минску продуктов и на сколько?

В магазине заметили ранний украинский картофель по 3,5 рубля. С ним точно всё в порядке?
27 марта 2023 18:27

В магазине заметили ранний украинский картофель по 3,5 рубля. С ним точно всё в порядке?