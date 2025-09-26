Новости по тегу #Владимир Крапивка

В этом сезоне с полей Центрального региона соберут почти 230 тысяч тонн картофеля и около 150 тысяч тонн овощей.
Что предлагает научная теория и с какими проблемами сталкиваются практики? Стоит ли больше времени уделять собственному опыту или передовым разработкам? Плюсами, минусами поделились профессионалы в ток-шоу «По существу».
«Знаете, какая была себестоимость чеснока? Я занимался чесноком, был единственный лесхоз в республике. 5-8 рублей! Китайский знаете сколько стоил? 1,5-2 рубля».
«Сельское хозяйство, растениеводство – это жизнь».
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